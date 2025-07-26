Olayın, DJ’lik yapan Mika Can Raun’u izlemeye gelen Batu Can’ın, sevgilisini mekandaki anonsçudan kıskanmasıyla başladığı öne sürüldü. İddialara göre Batu Can, tartışma sırasında anonsçunun yanına giderek yumruk attı. Kavgada yere düşen anonsçunun kısa süreli hafıza kaybı yaşadığı ve iki gün boyunca hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Yaşananların ardından sosyal medyada bir açıklama yapan Mika Can Raun, basına yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Raun, kavganın asıl sebebinin çalışanın kulis odasına izinsiz girmeye çalışması olduğunu öne sürdü. Çalışanın alkollü olduğunu ve kendisini koruyan kişilere saldırdığını da iddia eden Raun, olayların çarpıtıldığını söyleyerek hukuki süreci başlatacağını duyurdu.