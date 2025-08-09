Edinilen bilgiye göre Akhisar Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde seyir halinde olan Enes M.(22) yönetimindeki 49 ABE 333 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu park halindeki 34 FPK 083 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Tuncay Şentürk