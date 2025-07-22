Kongre sonrasında açıklamada bulunan yeni Dernek Başkanı Mehmet Aydın, derneğe bugüne kadar emek veren tüm üyelere, gönüllülere ve köy halkına teşekkür ederek, geçmişten bugüne taşınan birlik ruhunun bundan sonra da güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

“Kuruluşumuzdan bu yana her dönem yönetimimiz kademeli olarak yenilenmiş; özellikle gençlerin sürece dâhil edilmesi temel hedeflerimizden biri olmuştur. Her seçim döneminde, ileride sorumluluk üstlenebilecek genç arkadaşlarımızın 2’şer–3’er kişi olarak yönetime dâhil edilmesiyle derneğimizin yapısı sürekli gençleşen bir anlayışla şekillenmiştir,” diyen Mehmet Aydın, yönetim kadrosunda tecrübe ile gençliğin buluşmasına özen gösterdiklerini belirtti.

“Yalnızca resmi bir yapı değil, ortak bir iradeyiz”

Aydın, Fevziye Köyü Derneği’nin sadece yasal bir yapı olmadığını, aynı zamanda köyün kültürel değerlerini yaşatmayı ve birlik ruhunu korumayı hedefleyen ortak bir irade olduğunu da vurguladı.

Kongreye; Fevziye Köyü Muhtarı Lütfü Aydın, Kooperatif Başkanı Ahmet Üzer, dernek üyeleri ve çok sayıda köy sakini katıldı. Kongre, toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Aydın, geçmiş dönemde dernek başkanlığı görevini sürdüren Oğuzhan Düzcan ve ekibine özverili çalışmaları için teşekkür ederek, “Bu görevi devralmanın sorumluluğunun farkındayım. Yönetim kurulumuzla birlikte köyümüz için hayırlı işlere vesile olmayı diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Kongre akşamında aşure ikramı yapılırken, köyün sevilen ismi İshak Abi, garmon performansıyla geceye neşe kattı. Katkı sunan, destek olan ve emeği geçen herkese teşekkür eden Aydın, birlik ve dayanışma içinde daha birçok organizasyonda yeniden buluşmayı temenni etti.