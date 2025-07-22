Altyapı Genel Koordinatörü Mahmut Demirtaş, hedeflerinin altyapımızdaki kaleci havuzumuzu olabildiğince fazla tutmak olduğuna değinerek, “2025 yaz okulu birinci dönem çalışmalarımıza 785 minik sporcumuz ile devam etmektedir. Bu sayının 24’ünü kalecilerimiz oluşturmakta. Kaleci Antrenörümüz Vahap Şenol’un gözetiminde Pazartesi-Çarşamba-Cuma ve Salı-Perşembe-Cumartesi günleri çalışmalarımızı yapmaktayız. Kendisine göstermiş olduğu özveriden dolayı çok teşekkür altyapı yönetim adına da teşekkür ediyorum. Hedefimiz altyapımızdaki kaleci havuzumuzu olabildiğince fazla tutmak. Bu sayede de kaleciliğe yatkın sporcularımızın gelişim evrelerini yakından takip ederek sporcularımızı yaş gruplarımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Yarışmacı gruba geldiklerinde sporcularımıza süre verip ilerleyen yıllarda profesyonel takımımızda yer alabilmelerini sağlayacağız. Yapılan fedakârlıkların, verilen emeklerin karşılığı kısa sürede bizlere dönüş sağlamayacak. Sabırla çalışıp çok tekrar ederek sporcularımızın istenilen performanslara gelmelerini ümit ediyoruz. Yolumuz uzun inşallah bunu başaracağız.”dedi.

Kaynak: Bülten