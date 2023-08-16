Yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni CZN Burak ve babasına 5 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammed Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir’in, ‘Kentsel Sit Alanı’ içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5’er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık İsmail Özdemir ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada Muhammed Burak Özdemir’i ise avukatı temsil etti.

Duruşmada savunma yapan sanık İsmail Özdemir, söz konusu taşınmazın kendisine ait olduğunu söyleyerek, "Söz konusu taşınmazda basit tadilatta bulundum. Basit tadilat işlemi için de belediyeden izin aldım. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınacak bir durum yoktur, bu nedenle izin almadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi ve beraatını talep etti.

Sanık Burak Özdemir’in avukatı ise müvekkilini yurt dışında olduğu için hazır edemediğini, keşif talebinin olduğunu ve atılı suçu kabul etmediklerini söyledi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Muhammed Burak Özdemir’in avukatına müvekkilini hazır etmesi için süre verilmesine, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katılma talebinin de kabulüne ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.