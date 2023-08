Bursa'da Yıldırım Bayezid Külliyesi'nde her ayın 16'sında Yıldırım Bayezid dualarla anılıyor.

Yıldırım Bayezid Külliyesi'nde bulunan caminin imamları, müezzinleri ve cami derneği görevlileri külliyenin canlanması maksadı ile her ayın 16'sında Yıldırım Bayezid Han'ı dualarla anıyor.

Yapılan faaliyete katılan Hüdavendigar Mehter Takımı, yarım saat süren gösterisinin ardından dualara eşlik etmek için külliyeye geçtiler.

Yıldırım Bayezid Camii imamlarından Uğur Gedik, "Burada külliyemizin canlanması, turistlerin tanıması için türlü türlü etkinlikler yapıyoruz, her ayın 16'sında olmasının maksadı Bursa'nın plakasından geliyor. Kur'an-ı Kerim okunuyor, dualar ediliyor, Peygamber Efendimizi ve bütün geçmişlerimizi yâd ederek onların ruhlarına bağışlayarak burada programlar yapıyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Harcıoğlu ise, "Yıldırım Bayezid Han’ın Türbesi ve Külliyesi'nin olduğu bu yeri ayakta tutabilmek için, mahalle halkı, büyüklerimiz ve yöneticilerimizle birlikte faaliyetler yapmaya devam ediyoruz. Tüm kurumlardan burasının canlandırılması için destek bekliyoruz" diye konuştu.