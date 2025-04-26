2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası, 1-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Seyşeller’de düzenlenecek. FIFA kokartlı Plaj Futbolu Hakemi Özcan Sultanoğlu da organizasyonda görev alacak. Sultanoğlu, FIFA tarafından belirlenen toplam 24 hakem arasında yer alırken, Avrupa’dan seçilen 8 hakemden biri olmayı başardı.

Daha önce Aralık 2024’te FIFA tarafından Avrupa’dan aday gösterilen 18 hakemlik kadroda yer alan Sultanoğlu, bu adaylık sürecini tamamlayarak, Avrupa’dan Dünya Kupası’na davet edilen 8 hakemden biri olarak turnuvada Türkiye’yi temsil edecek.

2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası, 1 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.00’te, A Grubu’nda yer alan Guatemala ile Japonya arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvada toplam 16 takım mücadele edecek.