İşgalci İsrail tarafından Gazze’de yapılan zulme dikkat çekmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Global Sumud Filosuna katılmak üzere Tunus’a giden SP İnegöl Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Bayram, Türkiye’ye geri döndü.



“Gönül İsterdi ki O Gemilerde Yer Alıp Gazze'ye Kadar Gidebilmek"

İnegöl’e dönen Fikret Bayram, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Selamünaleyküm tüm Türkiye’ye, özellikle İnegöl’e. An itibariyle memleketimdeyim. 15 günlük ayrılıktan sonra alınan nihai karar neticesinde ancak gemilere el sallama imkanına sahip olabildik, onları yolcu edebildik. Bu çerçevede belirtmem gerekirse bu konu da bana yardım eden, her türlü yer alan tüm arkadaşlarımın bilmesini isterim ki gemileri limanlardan uğurlayarak gerek Barcelona’dan gerek Tunus’tan gerekse İtalya’dan görevimizin ana kısmını gerçekleştirdik. Gönül isterdi ki o gemilerde yer alıp Gazze’ye kadar gidebilmek. Bu konunun içeriğini bu günlerde konuşmayı doğru bulmuyorum. Şu anda odaklanılması gereken yerin Global Gazze Özgürlük Filosu’nun başarısı ve bu sayede de Gazzelilerin yaşadığı zulümden kurtarılmasına odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Tekrardan İnegöl’e geldiğimi tüm dostlarıma belirtmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cevap veremediğim yüzlerce telefon aramaları olmuştu bunu da buradan haklarınızı helal etmenizi isteyerek hatırlatmak istiyorum.”