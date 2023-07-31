İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuruyla ortaya çıkan üzücü gelişmelere göre, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Hande Baladın, 2023 FIVB Milletler Ligi'ndeki zaferin ardından tehditlerle karşı karşıya kaldı. Şampiyonluktan sadece üç gün sonra sosyal medya üzerinden gelen tehlikeli mesajlar nedeniyle can güvenliği endişesiyle savcılığa başvuran Hande Baladın, tehlikeli tehditlere maruz kaldığını ifade etti.

Saldırgan kimliği belirlenemeyen bir kişi, Baladın'a yönelik vahşi tehditler içeren bir mesaj göndererek, "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde korkunç ifadeler kullandı. Üstelik, saldırgan, Eczacıbaşı takımına da tehditler savurarak, "Sizin isminizin kurtuluşu yok. Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım" sözleriyle durumu daha da vahimleştirdi.

Bu endişe verici tehditlerin ardı kesilmeyince, genç voleybolcu Hande Baladın, hayati öneme sahip olan can güvenliğinin tehlikede olduğunu vurgulayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde, şampiyonluktan hemen sonra sistematik bir şekilde tehditler almaya başladığını ifade eden Baladın, korku içinde yaşadığını dile getirdi.