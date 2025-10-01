Bakanlık açıklamasına göre, “2025 Yılı İhracat Eylem Planı” çerçevesinde başlatılan GATE Projesi, tarım ve gıda ürünlerinin ihracatında karşılaşılan teknik engellerin ülke ve ürün bazında tespit edilip çözülmesini hedefliyor. Proje kapsamında Filipinler’e yönelik kanatlı eti, su ürünleri, yaş meyve ve sebze ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle çalışmalar yürütüldü.

Açıklamada, Filipinler’in Türkiye menşeli ürünlere uyguladığı bitki ve hayvan sağlığı önlemlerinin kaldırılması için yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtilerek, “Kuş gribinden ari bölgelerimizden halihazırda akredite olmuş firmalarımızın Filipinler’e kanatlı eti ihracatının önü açılmıştır. Ocak 2026’da düzenlenecek inceleme ziyareti sonrası diğer akredite kanatlı eti firmaları ve su ürünleri ihracatımız da mümkün olacak. Isıl işlem görmüş hayvansal ürünlerde onay süreçlerinin kolaylaştırılması hususunda mutabakata varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, GATE Projesi kapsamında diplomatik ve teknik temasların süreceğini vurgulayarak, “Yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifiyle pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük stratejiler doğrultusunda, tarım ve gıda ürünlerimizin küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Teknik engellerin kaldırılması, üreticilerimizin rekabet gücünü korumak ve güçlü bir Türkiye markası oluşturmak için kararlılıkla sürdürülecek” açıklamasında bulundu.