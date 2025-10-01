Aralarında 26 ülkeden 90 kişinin bulunduğu filoda, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus gibi ülkelerden aktivistler, sanatçılar, doktorlar, politikacılar ve gazeteciler yer alıyor. Filoda dikkat çeken isimler arasında ise İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol oyuncu Eduardo Fernandez ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau bulunuyor.

Türkiye’den filoya katılanlar arasında yer alan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ilk olarak filodan çıkarılmıştı. Yapılan son değerlendirme sonrasında Global Sumud Filosu’na bir gemi daha katıldı. Son gemiye Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca’da dahil edildi.



İnegöl’den Küresel Sumud Filosu’na katılmak üzere Fas’a giden ve son anda filodan çıkarılarak İnegöl’e geri dönen Saadet Partisi İnegöl Belediye Meclis Üyesi Fikret Bayram, konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla 3 milletvekilinin filoya dahil edildiğini duyurdu.

Bayram paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Güzel bir haber!

Global Sumud Filosu’na bir gemi daha katıldı

26 ülkeden 90 kişinin yer aldığı gemide

Milletvekillerimiz

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan @necmettincalisk

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün @SemaSilkin

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca @mehmetatmacasp

yer alarak GAZZE ablukasını kırma yolunda mücadele edecekler.”