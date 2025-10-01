Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 34’ü tutuklanırken, 25’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yapılan incelemelerde, zanlıların 9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin tespitine göre, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda Mersin’in yanı sıra Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.