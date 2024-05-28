İspanya, Gazze Şeridi ve Batı Şeria dahil olmak üzere, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıdığını açıkladı. Başbakan Pedro Sanchez, tüm tarafların onayı olmadan 1967 sınırlarında yapılacak değişiklikleri kabul etmeyeceklerini vurguladı. Norveç de dün gece yarısından itibaren yürürlüğe giren bir kararnameyle Filistin Devleti'ni tanıdığını duyurdu. Bu iki ülkeyi takip eden İrlanda da Filistin Devleti'ni tanıdığını resmi olarak ilan etti.

İspanya hükümet sözcüsü, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyururken, Başbakan Sanchez, bugün yaptığı açıklamada, İspanya'nın Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı da içeren bir Filistin Devleti'ni tanıyacağını belirtti. Reuters'ın haberine göre, sabah saatlerinde Sanchez, Filistin Devleti'nin başkentinin Doğu Kudüs olarak kabul edileceğini açıkladı.

Sanchez, barışa ulaşmanın yolunun Filistin'i devlet olarak tanımaktan geçtiğini söyleyerek, "İspanya, tüm tarafların kabul etmediği sürece 1967 sınırlarında yapılacak değişiklikleri tanımayacak" diye ekledi.

İrlanda hükümeti de bugün yaptığı açıklamada İsrail'e karşı çıkarak Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıdığını bildirdi. Hükümetin tanıma kararının salı sabahı yapılan kabine toplantısında onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, "Hükümet, Filistin'i egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanıyor ve Dublin ile Ramallah arasında tam diplomatik ilişkilerin kurulmasını kabul ediyor" denildi.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, bu kararın barış umudunu canlı tutmakla ilgili olduğunu vurguladı. Harris, "İrlanda'nın bu kararı, umudu canlı tutmak ve İsrail ile Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabilmesi için iki devletli çözüme inanmakla ilgili" diyerek, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Gazze'deki insani felaketi durdurma çağrısında bulundu.

Geçen hafta İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin Devleti'ni tanımak için harekete geçeceklerini bildiren ortak bir açıklama yapmışlardı. Bu adım İsrail'in tepkisine yol açtı ve İsrail, Kudüs'teki İspanya konsolosluğunun Filistinlilere hizmet vermesini yasakladı.

Norveç de gece yarısından itibaren yürürlüğe giren bir kararnameyle Filistin Devleti'ni tanıdığını resmi olarak duyurdu.