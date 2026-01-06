Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Filistin Sinema Günleri”, sinemanın tanıklık eden ve yaşananlara ses olan gücünü izleyiciyle buluşturacak. Bir hafta sürecek etkinlikte, Filistin sinemasının öne çıkan yapımları beyaz perdede yer alacak. Programda, 2013 yapımı ve Filistin sinemasının önemli eserlerinden biri olan “Ömer” filminin yanı sıra, son dönemde büyük ilgi gören yapımlar da bulunuyor.

Bu yıl Venedik Film Festivali’nde dakikalarca ayakta alkışlanan ve Jüri Büyük Ödülü başta olmak üzere 10 farklı ödül kazanan “Hind Rajab’ın Sesi” dikkat çekerken, yılın öne çıkan filmlerinden “Senden Geriye Kalan” da gösterim programında yer alıyor. Tüm gösterimler her gün 15.00, 18.00 ve 20.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında özel bir söyleşi de sinemaseverleri bekliyor. 11 Ocak Pazar günü saat 19.00’da, “Büyük Gelen Palto” filminin gösteriminin ardından filmin yönetmeni Nawras Abu Saleh, Konak Kültürevi’nde düzenlenecek söyleşide Bursalı izleyicilerle bir araya gelerek film ve Filistin sineması üzerine soruları yanıtlayacak.

Gösterim programı şöyle:

9 Ocak Cuma:

15.00 Ömer / 18.00 Hind Rajab'ın Sesi / 20.30 Senden Geriye Kalan

10 Ocak Cumartesi:

15.00 Senden Geriye Kalan / 18.00 Ömer / 20.30 Hind Rajab'ın Sesi

11 Ocak Pazar:

15.00 Hind Rajab'ın Sesi / 19.00 Büyük Gelen Palto / 21.00 Nawras Abu Saleh Söyleşisi

12 Ocak Pazartesi:

15.00 Ömer / 18.00 Hind Rajab'ın Sesi / 20.30 Senden Geriye Kalan

13 Ocak Salı:

15.00 Senden Geriye Kalan / 18.00 Ömer / 20.30 Hind Rajab'ın Sesi

14 Ocak Çarşamba:

15.00 Ömer / 18.00 Hind Rajab'ın Sesi / 20.30 Senden Geriye Kalan

15 Ocak Perşembe:

15.00 Senden Geriye Kalan / 18.00 Ömer / 20.30 Hind Rajab'ın Sesi

"Filistin Sinema Günleri", Nilüfer'de sinemaseverlere Filistin'in hikâyesini beyaz perdeden izleme fırsatı sunacak.