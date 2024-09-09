Serdivan Belediyesi Kültür Sanat, sanatseverlere "Filistin Günlüğü" sergisi ile Filistin’deki yaşamın zorluklarını gözler önüne serecek.

Serdivan Belediyesi, 12 Eylül 2024 Perşembe günü sanatseverleri önemli bir sergiye davet ediyor. Saat 14.00’te açılacak olan "Filistin Günlüğü" sergisi, karikatürist Osman Suroğlu’nun yetenekli çizimleriyle Filistin’deki yaşamın zorluklarını gözler önüne seriyor. Sergi, Serdivan Belediyesi Kültür Sanat’ta ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Osman Suroğlu’nun karışık tekniklerle oluşturduğu 50 özgün karikatürün yer alacağı sergide, Filistin halkının günlük hayatı, karşılaştıkları zorluklar ve umutları sanatsal bir dille anlatılıyor.