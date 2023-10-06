Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor’da, Emlak Konut maçının hazırlıkları sürüyor. Üçlü seriden değerli iki galibiyet çıkardıklarını belirten Başantrenör Hasan Fırat Okul, Emlak Konut maçı için, "Zor bir maç olacak. Bizim performansımız son haftalardaki gibi devam ederse istediğimize ulaşırız" dedi.

Kocaeli ekibi Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, pazar günü oynayacakları Emlak Konut maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Hasan Fırat Okul son dakikada mağlup oldukları Fenerbahçe maçı ve Emlak Konut karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamalarda bulunan Okul, "Fenerbahçe maçında bizim için üzücü bir son oldu. Fenerbahçe geniş rotasyonu olan bir takım. O gün her ne kadar oynamalarına müsaade etmesek de, maçın sonunda dar rotasyonla oynadığımız için yorulduk. Şansız anlar da oldu tabii ki. Boşluklar bulduk, onlar girmedi. Üstüne onlar bütün maç boyunca değerlendiremediği fırsatları son saniyelerde değerlendirince geriye düştük. Ayşe Cora’nın maçın son çeyreğinde sakatlandığı için olmaması da bizi etkiledi" dedi.

"Oturup ağlanacak halimiz yok"

Fenerbahçe maçında hakem performanslarına değinmeden geçmeyen Fırat Okul, "Hakemleri konuşmak istemiyoruz ama hakemlerin maç sonunda verdiği kararlar da bizim bütün dengemizi bozdu. Bana göre hakkaniyet ölçüsünde olmayan kararlar oldu. Ayaktayız diye çalınan uydurma bir teknik faul. İtiraz eden yok, bir şey yok. Oyuncusuyla konuşan staffa teknik faul çalıyor. Ribaundunu aldığımız pozisyonda faul çaldılar. O bizim bütün dengemizi bozdu. Orada bir top girmese ya da biz bir hücum daha fazla yapsak maçı kazanmıştık. Geneline bakarsak maç bizim hakkımızdı ama her zaman her şey hakkaniyet ölçüsünde olmuyor. Şimdi oturup ağlanacak halimiz yok" diye konuştu.

"Üçlü seriden 2 galibiyet çıkardık. Şimdi rakiplerimizle oynayacağız"

Ligin ilk 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Okul, "Üçlü seri dediğimiz; Çukurova, Galatasaray, Fenerbahçe serisinden 3’te 2 çıkardık. Bunlar bizim için değerli galibiyetler. Şimdi asıl iş; kendi rakiplerimizle, güçlü rakiplerimizle oynamak. Bize göre yukardaki takımlardan galibiyet aldık, orada ayrı motivasyon vardı. Şimdi Emlak Konut ile oynayacağız. Gerçekten iyi bir takım. Yeni yabancı aldılar. Eksiklikleri var ama bütün sezonu öyle oynadıkları için gerçekten iyi bir basketbol oynuyorlar. Geçen hafta ve önceki hafta galibiyet aldılar. Zor bir maç olacak. Bizim performansımız son haftalardaki gibi devam ederse istediğimize ulaşırız ama bunu maç günü görebiliyoruz. Yapacağımız taktiklere takımımız reaksiyon verir, en iyi şekilde sahada uygular ve hem hücumda, hem de müdafaada iyi işler yaparsak galibiyeti alabiliriz" şeklinde konuştu.

"Ayşe Cora, Emlak Konut maçında olmayacak"

Ayşe Cora’nın, Fenerbahçe maçındaki sakatlığıyla ilgili de konuşan Fırat Okul, "İki haftalık dinlenme sürecinde. Kalfında o maçtan kalan küçük bir yırtık var. Ayşe Cora bu maçta olmayacak ama diğer oyuncularım onun eksikliğini göstermemek için sahada en iyi şekilde mücadele edecek. Bütün bir hafta çalıştık. Ne olursa olsun ilk beşimizdeki Ayşe Cora değerli bir oyuncu, milli takım oyuncusu. Onun olmayışını elimizden geldiğince kapatmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.