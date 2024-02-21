MALZEME LİSTESİ: 1 paket fırın makarna 150 gr beyaz peynir 1 tutam dereotu tuz su BEŞAMEL SOSU İÇİN: 3,5 su bardağı süt 2 çorba kaşığı un 2 çorba kaşığı tereyağı muskat tuz karabiber ÜZERİ İÇİN: kaşar peyniri HAZIRLANIŞI: Beşamel sosu için, unu ve tereyağını küçük bir tencereye koyup kavuruyoruz. Soğuk sütü döküyoruz, çırpma teliyle hızlıca karıştırarak kıvamını açıyoruz. Karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Tuz, karabiber ve muskat rendesi ilave ediyoruz. Sos kaynayınca altını kapatıyoruz. Fırın makarnayı, tencerede kaynayan suya koyuyoruz ve haşlıyoruz. Tuzunu atıyoruz. Makarna pişince süzerek karıştırma kabına alıyoruz. Beyaz peyniri ufalayıp içine katıyoruz. Dereotunu doğrayıp ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Beşamel sostan biraz ayırıp gerisini makarnanın üzerine döküp karıştırıyoruz. Fırın kabına koyuyoruz. Ayırdığımız sosun kıvamını süt ya da suyla açıyoruz. Bu sosu da makarnanın üzerine döküyoruz. Son olarak kaşar peyniri rendeleyip serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.

Kaynak: Haber merkezi