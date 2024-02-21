MALZEME LİSTESİ: 2 havuç 2 kabak 2 patates 1 tutam maydanoz 1 soğan 1 tutam dereotu 1 tutam maydanoz 100 gr. beyaz peynir 100 gr. çerkez peyniri 3 yumurta 3 çorba kaşığı un 1 kırmızı biber tuz karabiber zeytinyağı HAZIRLANIŞI: Havuçları, kabakları, patatesleri rendeliyoruz. Hepsini bir karıştırma kabına alıyoruz. Tuzunu atıyoruz ve biraz bekletiyoruz. Diğer taraftan maydanozu, soğanı, dereotunu ve kırmızı biberi ince ince doğruyoruz. İçine beyaz peyniri ufalıyoruz. Diğer tarafta suyu çıkan rendelenmiş sebzelerin suyunu iki avucumuzun içinde iyice sıkıyoruz. Diğer taraftaki karışıma katıyoruz. Yumurtaları kırıyoruz. Unu ve zeytinyağını döküyoruz. Karabiberini de atıyoruz ve karıştırıyoruz. Yağlanmış dikdörtgen cam fırın kabına karışımı döküyoruz ve üzerini düzeltiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 dercelik fırında pişiriyoruz. Fırından almaya yakın çıkarıp üzerine çerkez peyniri rendesi serpiyoruz. Peynir eriyip kızarınca fırından alıp dilimleyerek servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi