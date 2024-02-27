MALZEME LİSTESİ: 450 gr. kıyma 1 soğan 1 yumurta 1 tutam maydanoz galeta unu tuz karabiber PÜRESİ İÇİN: 4 patates 2 çorba k. tereyağı 1 su b. süt tuz karabiber ÜZERİ İÇİN: 1 kase domates sos 1 tutam fesleğen kaşar peyniri HAZIRLANIŞI: Kıymayı karıştırma kabına alıyoruz. Soğanı üzerine rendeliyoruz. Yumurtayı kırıyoruz. Maydanozu ince ince doğrayıp ilave ediyoruz. Hepsini bir yoğuruyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıyoruz. Galeta unuyla kıvamını ayarlıyoruz. Püresi için, patatesleri soyuyoruz ve eziyoruz. Karıştırma kabına ezilmiş patatesi koyuyoruz. İçine tereyağını koyuyoruz ve yoğuruyoruz. Sütü de yavaş yavaş ilave ediyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıyoruz. Yoğurduktan sonra yağlanmış cam fırın kabına koyuyoruz ve üzerini düzlüyoruz. Köfte harcından parçalar koparıp oval köfteler hazırlıyoruz. Izgara tavaya az yağ döküyoruz ve köfteleri çevirerek pişiriyoruz. Fesleğeni doğruyoruz ve tavada domates sosla fesleğeni bir pişiriyoruz. Fırın kabındaki pürenin üzerine, %80 pişirdiğimiz köfteleri diziyoruz. Üstüne de domates sosu döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Pişmesine yakın fırından çıkarıp üzerine kaşar dilimleri koyuyoruz ve tekrar fırına verip kaşar eriyene kadar pişiriyoruz.

Kaynak: Haber merkezi