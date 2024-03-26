Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İnegöl'de açtığı Burfaş Kafe'nin fiyatlarını gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Açılışa AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman ve Mustafa Varank, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İnegöl Belediye Başkan Adayı Alper Taban, İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, MHP ilçe Başkanı Uğur Bayram katıldı.

Burfaş Kafe'nin menüsü oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Tatlı fiyatları bu kafede en düşük 34 lira iken en yüksek 59 lira seviyesinde değişiklik gösteriyor. Poğaça fiyatı 15 lira olarak belirlenmişken, tost ve sandviçlerin fiyatları 38 ile 69 lira arasında değişiyor. En pahalı kahvenin fiyatı 40 lira iken, çay ise 10 liradan satılıyor. Burfaş Kafe'ye giden müşteri bir ürün için en fazla 69 lira ödeyerek alışveriş yapabilecek.