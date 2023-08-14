Kenya Milli Takım fizyoterapistliğine getirilen Fzt. Adem Koyuncu, Dünya Kupası’na hazırlanan oyuncuların tüm sakatlık ve tedavi süreçlerini yakından takip ediyor. Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat’tan teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettiğini söyleyen Koyuncu, "Bu meydan okuma hem Türk fizyoterapistleri temsil açısından hem de bu tecrübelerle kendi halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek açısından çok değerli" dedi.

Teknik Direktör Engin Fırat tarafından Kenya A Milli Takım fizyoterapistliğine getirilen Fzt. Adem Koyuncu, takımın eylül ayında oynayacağı maçlar için yeniden Nairobi seyahatine hazırlanıyor. Koyuncu, 4-12 Eylül tarihleri arasında iki hazırlık maçı gerçekleştirecek olan Kenya Milli Takımı oyuncularının tüm sakatlık ve tedavi süreçlerini takip ediyor. Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan ve bir süre Norveç’te görev yapan Türk fizyoterapist, bir yandan Antalya’da bulunan Pi Medical Care adlı kliniğinde fizik tedavi ve manuel terapi gibi tedavileri uygularken, milli aralarda da takımla birlikte seyahat ediyor.

"Uluslararası arenada bulunmak çok önemli"

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat’tan teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettiğini belirten Koyuncu, uluslararası çalışmaların mesleki gelişime çok büyük fayda sağladığını söyledi. Üst seviyelerde görev alabilmenin gurur verici olduğunu aktaran Koyuncu, "Milli takımlarda futbolcular dünyanın çeşitli ülkelerinde kariyerlerini sürdürüyor. Bizim takımımızda Fransa, Almanya, Belçika, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi sporcu sağlığı alanında çok gelişmiş ülkelerin liglerinde top koşturan oyuncular var. En üst seviyelerde görev alabilmek elbette gurur verici ama kendimizi de sürekli güncel tutmak ve en ileri bilgi ve teknolojiyi kullanmak zorundayız. Dolayısıyla bu meydan okuma hem Türk fizyoterapistleri temsil açısından hem de bu tecrübelerle kendi halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek açısından çok değerli" diye konuştu.

"Takımımızla sürekli iletişim halindeyiz"

Dünya Kupası elemelerine en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini vurgulayan Fzt. Adem Koyuncu, "Gerek teknik ekibimizle, gerekse de oyuncularımızla sürekli iletişim halindeyiz. Onlar da sağ olsunlar güveniyorlar ve mutlaka görüşümüze başvuruyorlar. Kasım ayında Dünya Kupası grup eleme maçlarımız başlayacak ve bu yüzden Eylül ve Ekim aylarında mümkün olduğunca tam kadro hazırlanabilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.