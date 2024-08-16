Hangi Ülkenin: Türkiye
Kurucusu: Ahmet Ziylan
Kuruluş Yeri: Gaziantep, Türkiye
Kuruluş Yılı: 1955
Sloganı: ”Herkesin Ayakkabıcısı O, Flo”
Resmi Sitesi: www.flo.com.tr
Flo Hakkında Bilgi
Flo Ayakkabı markası, 1955 yılında Gaziantep’te kurulmuştur. Kurucusu Ahmet Ziylan’dır. İlk olarak 50 metrekarelik küçük bir dükkanda temelleri atılan bu marka, günümüzde en çok tercih edilen ve bünyesinde en çok ayakkabı markası bulunduran türk şirketlerinden biridir. Flo markasının resmi internet sitesine www.flo.com.tr adresinden ulaşmanız mümkündür.
Takvimler 1985 yılını gösterdiğinde; Büyükekşi ve Ziylan aileleri, Ziylan adlı marka altında ortaklıklarına imza atmışlardır. Böylece Ziylan ayakkabı kurulmuştur. Ziylan Ayakkabı’nın ilk markası Halley ismindeki spor ayakkabı olmuştur. Ülkemiz tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan bu ayakkabı, Ziylan ayakkabıyı hem tanıtmış, hem de çıkaracağı diğer ayakkabılar için de cesaret niteliğinde olmuştur. Böylece ikinci markaları olan Eskimo tipinde ürettiği çizmelerle Ziylan ayakkabı, ilk olarak ihracat sürecine bu zamanlarda başlamıştır. İhracat yaptığı ilk ülke; komşu deniz ülkemiz olan Yunanistan, daha sonra da Almanya olmuştur.
Flo Hangi Ülkenin
Cevap: Flo, Türkiye’nindir.
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- Adolfo Carli
- Ambitious
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- Antarctica
- Art Bella
- Asics
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- Badbear
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- Barbie
- Beeko
- Ben Ten
- Benetton
- Betula By Birkenstock
- Birkenstock
- BJK
- BJK KIDS
- Blink
- Bruno Cascinelli
- Butigo
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- Calzaturificio GNV
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- Columbia
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- Dockers by Gerli
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- Dsn
- Dunlop
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- Ellice
- Emoji
- Errica Pablo
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- Flexall
- Flo
- Flogart
- Forester
- Franco Banetti
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- Freemood
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- Garamond
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Flo Hangi Ülkenin ayakkabı markasıdır konulu yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Tüm giyim markalarının hangi ülkelere ait olduğunu öğrenmek için www.hangiulkenin.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyi yorum olarak yazabilir yada İletişim bölümünden bizlere ulaşarak sorabilirsiniz.