Hangi Ülkenin: Türkiye

Kurucusu: Ahmet Ziylan

Kuruluş Yeri: Gaziantep, Türkiye

Kuruluş Yılı: 1955

Sloganı: ”Herkesin Ayakkabıcısı O, Flo”

Resmi Sitesi: www.flo.com.tr

Flo Hakkında Bilgi

Flo Ayakkabı markası, 1955 yılında Gaziantep’te kurulmuştur. Kurucusu Ahmet Ziylan’dır. İlk olarak 50 metrekarelik küçük bir dükkanda temelleri atılan bu marka, günümüzde en çok tercih edilen ve bünyesinde en çok ayakkabı markası bulunduran türk şirketlerinden biridir. Flo markasının resmi internet sitesine www.flo.com.tr adresinden ulaşmanız mümkündür.

Takvimler 1985 yılını gösterdiğinde; Büyükekşi ve Ziylan aileleri, Ziylan adlı marka altında ortaklıklarına imza atmışlardır. Böylece Ziylan ayakkabı kurulmuştur. Ziylan Ayakkabı’nın ilk markası Halley ismindeki spor ayakkabı olmuştur. Ülkemiz tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan bu ayakkabı, Ziylan ayakkabıyı hem tanıtmış, hem de çıkaracağı diğer ayakkabılar için de cesaret niteliğinde olmuştur. Böylece ikinci markaları olan Eskimo tipinde ürettiği çizmelerle Ziylan ayakkabı, ilk olarak ihracat sürecine bu zamanlarda başlamıştır. İhracat yaptığı ilk ülke; komşu deniz ülkemiz olan Yunanistan, daha sonra da Almanya olmuştur.

Flo Hangi Ülkenin

Cevap: Flo, Türkiye’nindir.

Flo Markaları

adidas

Adolfo Carli

Ambitious

American Tourister

Andrea Rossi

Angle Cat Sugar

Angry Birds

Antarctica

Art Bella

Asics

Aspesi

Badbear

Balloon-s

Barbie

Beeko

Ben Ten

Benetton

Betula By Birkenstock

Birkenstock

BJK

BJK KIDS

Blink

Bruno Cascinelli

Butigo

Callaghan

Calzaturificio GNV

Caprischo

Carmens

Cars

Columbia

Converse

Cool Gray

Coraf

Cordovan

Cougar

Coxx

David Jones

DC

Dockers by Gerli

Down Town

Dsn

Dunlop

Eastpak

Ellice

Emoji

Errica Pablo

Etnies

Ever After High

FB

Flexall

Flo

Flogart

Forester

Franco Banetti

Fred Perry

Freemood

Frozen

Garamond

GS

Hello Kitty

Hummel

Hypnose

I Cool

Igi&Co

JJ-Stiller

Kaiser

Kangaroos

Keds

Keen

Key Foot

Kinetix

KNX

Koyuk

Lacoste

Lotto

Lumberjack

Magic Locks

Marco Ferretti

Maritan

Masha The Bear

Max Steel

Merrell

Mickey Mouse

MINIONS

Minnie

Minnions & Despicable Me

Miss F

MISS ROBERTA

MKZ

Monster High

Muya

Mytrax

Mçs

Neles

New balance

New Era

Nike

Norberto Costa

Ogobongo

Onitsuka Tiger

Output

Overside

Overstate

Oxide

Pabel

Palladium

Panama Club

Paola Ferri

Papillio By Birkenstock

Penti

Pierre Cardin

Pink Step

Polaris

Polaris 5 Nokta

Primigi

Puma

Quiksilver

Reebok

Relax

Roxy

Salomon

Salvano

Samsonite

Sebago

Seventeen

Shwings

Skechers

Slazenger

Sleek

Speedo

Sperry Top Sider

Spiderman

Spirale

Sportive

Spy Man

Star Wars

Superga

Süperfit

Teva

Tommy Hilfiger

Torex

Tracy Co

Travel Soft

Twigy

U.S. Polo Assn.

Ugg

Vans

Vk Tasarım

Volcom

Vulpes

Werbenas

Wilson

Winx

Woly

Wrangler

Yellow Kids

Zen

Zeus

Flo Hangi Ülkenin ayakkabı markasıdır konulu yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Tüm giyim markalarının hangi ülkelere ait olduğunu öğrenmek için www.hangiulkenin.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyi yorum olarak yazabilir yada İletişim bölümünden bizlere ulaşarak sorabilirsiniz.