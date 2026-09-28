Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde müdahale edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası sergilediği rahat tavırlar vatandaşların dikkatini çekti. Kaza, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi.

Tüm Hakları Saklıdır. Yıldırım Gazetesi - Copyright © 2024

Bu bağlantı sizi https://www.yildirimgazetesi.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.