İki ülke arasında meydana gelen para birimi değişimleri, forex piyasasında işlem görür. Forex, önceden döviz büroları aracılığıyla yapılan para değişim işlemlerini, internet bağlantısı olan her yerde ve her zaman yapabilme imkanı sunar.

Forex piyasası, özellikle yatırımcılarına kaldıraçlı işlem yapma imkanı sunmaktadır. Bu neden dolayısı ile kısa bir zaman dilimi içerisinde dünyanın en çok tercih edilen yatırım sistemlerinden birisi olarak ön plana çıkmıştır. Forex sisteminde ticari anlamda da birçok farklı ürün üzerine yatırım yapabiliyor ve paranızı mantıklı hareket ederek kısa zaman içerisinde katlama yoluna gidiyorsunuz.

Forex İşlemleri Nasıl Yapılır?

Günümüzde televizyon reklamları ya da internet üzerindeki reklamlardan da görebileceğiniz üzere Forex yatırımları için size destek olmak ve yönlendirmek amacı ile birçok farklı aracı kurum ortaya çıkmıştır. Sorun yaşamamak ve profesyonel bir destek almak adına bu aracı kurumları tercih etmeniz sizler adına son derece isabetli bir karar olacaktır.

Forex işlemlerinde döviz değişimi yaptıktan sonra ve aynı zamanda herhangi bir sektöre de yatırım yaptı iseniz internete erişiminizin olduğu tüm noktalarda işlem yapma şansına sahip olursunuz. Bunun içerisine akıllı telefon, tablet bilgisayar, masaüstü bilgisayar gibi teknolojik tüm cihazları dahil edebilirsiniz. Verileri takip ederek yatırım değişikliklerinizi de anında uygularsınız.

Forex İşlem Saatleri

Piyasaları incelediğiniz zaman genellikle yatırım alanları tek bir merkeze bağlı olarak yürür. Forex sisteminde bu durum tamamen farklıdır. Tek bir merkeze bağlı olmadığı gibi tezgah üstü bir yatırım biçimi de olmadığından dolayı dünyanın en çok tercih edilen yöntemlerinden birisi haline gelmeyi başarmıştır.

Forex piyasaları günümüzde Pazar Gecesi Saat 00:00 itibari ile açılır, Cuma Gecesi Saat 00:00‘da kapanış verir. Bu süreç içerisinde 5/24 sürekli açık bir şekilde hizmet verdiği gibi işlemlerinizi sorunsuz şekilde yapmanıza da imkan tanır.

Türkiye’de Forex Yasal Mı?

Uzun yıllardan bu yana finans piyasaları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan Forex finans piyasasında yatırımcılar istedikleri yatırım araçlarına yatırım yapabiliyorlar. Forex piyasasında düzenli olarak işlem yapan önemli yatırımcılar bulunuyor. Sigorta şirketleri, ticari bankalar, büyük şirketler ve korunma fonları Forex finans piyasasının en önemli yatırımcılarındandır.

Ayrıca 18 yaşını doldurmuş olan Forex yatırımcıları da sürekli olarak Forex finans piyasasında işlem yapmaktadır. Forex yatırımcıları onlarca yatırım aracını kullanarak diledikleri tutarda yatırım yapabiliyorlar. Peki, herkesin merak ettiği o sorunun cevabı nedir? Yani, Türkiye’de Forex yasal mı?

Dünyanın pek çok yerinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan Forex piyasası ülkemizde 2011 yılından bu yana hizmet vermeye başlamıştır. SPK tarafından yapılan düzenlemeden sonra Forex finans piyasası Türkiye’de de yasal bir konuma gelmiştir. Eskiden Forex aracı kurumlarının ülkemizde hizmet vermeye yetkisi yoktu ve Forex yasal olarak hizmet veren bir piyasa değildi.

Ancak 2011 yılında yapılan düzenlemelerden sonra Forex ülkemizde de yasal bir duruma geldi ve ülkemizde de çok sayıda yatırımcı istedikleri yatırım işlemlerini Forex üzerinden gerçekleştirebilir duruma geldi. Forex finans piyasasının ülkemizde de yasallaşmaya başlamasından sonra yatırımcı sayısında da büyük bir artış oldu ve çok sayıda kişi işlem yapabilir duruma geldi. Bu nedenle piyasanın yasal olması ile ilgili aklında soru olan yatırımcıların herhangi bir endişe duymalarına gerek bulunmadığını hatırlatalım.