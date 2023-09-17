Bu makalemizde forex swap nedir? Konusunu ele alacağız. Forex piyasasında işlem yaparken açtığınız pozisyonları yönettiğiniz ya da yatırımlarınızı kontrol ettiğiniz platformda Swap adı altında sizin de hesaplarınızı negatif ya da pozitif yönde etkileyen hesap hareketleri karşımıza çıkar. Peki hesabımıza yansıtılan bu durum nedir ve nereden kaynaklanıyor? Bu durum sebebi swaplardır. Swap dediğimiz olay belirli bir süre içerisinde öngörülmüş parasal değeri eşit olan iki paradigmanın ya da ürünün nakit akışına veya takas sistemine verilen addır. Forex piyasasında para, emtia, faiz, hisse senedi gibi varlıklar üzerinden bizim hesabımıza Swaplar gelir. Yani kısacası Forex piyasasında Swap taşıma maliyeti olarak karşımıza çıkar.

Forex Piyasasında Swap Ücretleri

Swap bedelleri saat 00:00’ ı gösterdiği zaman yenilenir. Aynı gün kapanmayan işlemler için Swap bedeli ödenir. Aynı günde açılıp kapatılan pozisyonlar için herhangi bir Swap değeri söz konusu olmaz. Yani bu durum günlük yapılan işlemlere uygulanmaz.

Swap bedelleri işlem gördüğü ülkenin saat dilimine göre değişiklik gösterebilir. Mesela ABD deki piyasaların kapalı olduğu bir zamanda USD içeren bir paritede Swap değerleri daha yüksek olabilir. Swap ücretleri işlem gören paritenin ilgili olduğu ülkenin merkez bankasının faiz kararlarına göre de değişiklik gösterebilir. Swap bedelleri haftanın günlerine göre de değişiklik göstermektedir. Haftanın pazartesi, Salı , Perşembe ve Cuma günleri swap ücreti bir günlük alınıyor. Fakat bunun tersi olarak haftanın Çarşamba günü açılan bir pozisyon diğer bir güne sarkarsa bu işleme 3 günlük Swap bedeli uygulanır. Bunun nedenini soracak olursanız Forex piyasasında Valör T+2 olmasından kaynaklanıyor. Valör tarihinin hafta sonuna sarkmasında ötürü takas işlemleri de işlem üzerinden 2 gün geçtiği zaman gerçekleşmediğinden swap Çarşamba günü açılan ve aynı gün içerisinde kapanmayan bir işleme 3 günlük uygulanır. Umarım forex swap nedir? Adlı makalemiz sizlere yardımcı olmuştur. Forex piyasasına girmiş iseniz veya daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız forex nedir nasıl kazanılır ilgili yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.