Açık Pozisyon : Bir alım yada satım emri verdiğinizde anında gerçekleşir ve pozisyonunuz açılmış olur. Bu emriniz o anda açık pozisyondur ve açık pozisyonlar penceresinde gözükür. Pozisyonu kapat emri vererek pozisyonunuzu kapatabilir, kar yada zararınızı hesabınıza ekletebilirsiniz.

Açılış Marjini : ForexPark’ta hesap açmak için gerekli olan en alt para miktarıdır. Bu oranlar yüksek kaldıraç oranı dolayısı ile çok düşüktür.

Bakiye : Kazanç ve kayıplardan arınmış olan çekilmeye müsait miktar.

Başvuru : Müşteri Hesap Açma Başvurusudur. ForexPark ta deneme hesabı ve gerçek hesap başvurusu olarak ikiye ayrılır.

Baz Döviz : Paritede bulunan ilk para birimidir. Değer kazandığında parite yukarı hareket eder, değer kaybettiğinde pariteyi aşağıya çeker.

Bulunması Gereken Marjin : Açık Pozisyon bulundurabilmek için gerekli olan en az Marj Bakiyesi’dir.

Cari Bakiye : Sermaye + Kar yada Zarar miktarınızdır. Yani bir pozisyon açtığınızda Sermayeniz o pozisyon kapanıncaya kadar oynamaz, fakat açık pozisyonlardan elde ettiğiniz kar\zarar sermayenize eklendiğinde ne olacağını Cari Bakiyenizden anlık olarak sürekli takip edebilirsiniz.

Demo İşlem Platformu : Demo platform, sanal parayla, yani siz hiç para yatırmadan içeride bir paranız varmış gibi kullanacağınız, size işlem yapacağınız programı kullanmayı, bu piyasalardaki hareketleri görmenizi, sağlayan, canlı fiyatlarla deneme işlemleri yapabileceğiniz bir canlı bir simülasyondur. Piyasaya yeni başlayan yatırımcılarımız için mutlak önerdiğiniz bir araçtır.

Destek Seviyesi : Fiyatların düşerken yoğun alımlar ile karşılaştığı ve daha da aşağıya düşmekte zorlanacağı beklenen seviyedir.

Direnç Noktası : Fiyat artışının yoğun satışlar sonucu durdurması beklenilen seviyedir.

Hedging : Nakit piyasada bulunulan bir pozisyondan oluşan risklerden diğer piyasalarda tersine pozisyon alarak korunmasıdır. Örnek olarak alış işleminiz var ise, aynı miktarda satış emri vererek hedge işlemi yapabilirsiniz.

Hesap Hareketi : Belirli bir zaman diliminde gerçekleşmiş olan pozisyonların listesi.

Kapalı Pozisyon : İşleme girdiğiniz pozisyonu, o anki kar ve zararını kabul ederek geri vermek anlamına gelir. Açık pozisyonu geri verip kapattığınızda, o anki kar veya zarar bakiyenize işlenmiş olur.

Kapanış Fiyatı : Paritenin Türkiye saati ile 24:00 da bulunduğu fiyattır.

Kar / Zarar : Kapanmış Paritelerde açtığınız pozisyonlardan gerçek kazanç ve kayıpları USD cinsinden gösterir.

Karşıt Parite : Paritede bulunan ikinci para birimidir. Değer kazandığında parite aşağıya hareket eder.

Kısa Pozisyon : Satış pozisyonunun diğer adıdır.

Limit Emir : Girmek istediğiniz emrin piyasa fiyatı dışında olduğu durumlarda kullanılır. Piyasa fiyatının üstünde yada altında, alış yada satış yapabilirsiniz.

Marj Çağrısı : Bir işlemde kullandığınız marj seviyesine kadar kayıp oluşursa bu uyarı gelir. Bakiyeniz bu rakama kadar gerilerse, koruma amaçlı olarak pozisyonlarınızın otomatik olarak kapanma tehlikesi doğar.

Marjin : Açık Pozisyonların Müşteri’nin Hesap’ında tutulması için gerekli nakit tutardır.

Para Çekme Talebi : Müşteri Hesap’ından para çekmek için yapılan başvurudur. Bunun için bir form doldurur, miktar ve imza kısmını güvenlik nedeniyle doldurmalısınız. ForexPark ın çalışma sisteminde atılan imzalar sürekli olarak eşleştirilerek kontrol edilmektedir.

Parite : İki ülke para biriminin birbirine bölünmesiyle ortaya çıkan birime denir.

Pip : Herhangi bir döviz in en küçük biriminin fiyatıdır. Örnek vermek gerekirse; EUR/USD paritesi için bir pip : .0001 USD dir. Siz işleme girdiğiniz miktara ve kaldıraç oranına göre her pip harekette kar/zarar edersiniz.

Piyasa Emri : Pariteler için mevcut piyasa fiyatından alım veya satımı için verilen bir emirdir.

Pozisyon Kapatma Emri : Açık olan pozisyonlarınızı geri vermek, yani kar zararı ile birlikte kapatmak için kullanılan emirdir. Bu emir sonucu kar yada zararınız bakiyenize yansır.

Risk Bildirimi : Müşterinin uluslararası piyasalarda yapacağı işlemlerdeki üstlenebileceği riskleri belirtir açıklamalar.

Sözleşme : Müşteri’nin Hesap’ının tutulması ile ilgili olarak, zaman zaman tadil edilen Müşteri Sözleşmesi ve bütün evraklar ile Müşteri tarafından yapılan bütün yetkilendirmelerdir.

Teknik Analiz : Geçmişteki fiyat hareketleri sonucunda oluşmuş formasyonları bulmak için fiyat grafiklerinin incelenmesidir. Temel kavram mevcut piyasada benzer modellerin oluşmasının aynı yönde olası bir piyasa hareketinin sinyalini verebilmesidir.

Trend : Belirli bir zaman dilimi aralığında belli bir yönde oluşan sürekli artma ya da azalmaları ifade eder.

Uzun Pozisyon : Alış pozisyonunun diğer adıdır.

Valör tarihi : Forex piyasalarda valör tarihi genel olarak 2 işgünüdür.

Zararı Durdur Emri : Fiyatın sizin açtığınız pozisyonun tersine gitmesi durumunu göze alarak, zararınızı durdurmak için verdiğiniz otomatik emir türüdür. 2.0000 fiyatla alış yaptığınızı düşünürsek, 1.9950 ye stop emir koyarak fiyat bu seviyeyi gördüğünde pozisyon kapanır.