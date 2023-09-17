Forex, İngilizce foreign exchange sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuş kısaca FX adıyla da tanınan bir tür döviz değişim şirketidir. Önceleri sadece dövizle değiş tokuş yapılırken daha sonraları altın ve gümüş gibi değerli metaller de kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca forex piyasası, en büyük miktarda likit akışının olduğu piyasadır. Forexin avantajlarını öğrenen herkesin merak ettiği şey yasal olup olmadığıdır. Birçok kişi yasal olduğundan emin olmadığı için piyasaya adım atmaktan çekinmektedir. Halbuki Sermaye Piyasası Kurulunun 2011 yılında yaptığı denetimler ve düzenlemelerle Forex piyasası yasal hale getirilmiş ve yatırımcıların hizmetine sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu Forex Şirketlerini Denetlemektedir

Sermaye Piyasası Kurulu kısa adıyla SPK, forex şirketlerini denetlemekte ve uygun olanlara bu işi yasal olarak yapabileceklerine dair belge vermektedir. Forex piyasasının yasal hale geldiği yayın organlarıyla duyurulduktan sonra bu konudaki önyargılar yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamıştır. SPK’nın yaptığı düzenlemeler forex regülasyonu olarak bilinir. SPK tarafından yapılan düzenlemelerin amacı, yatırımcıların haklarını gözetmektir. Bu düzenlemelerden önce birçok dolandırıcılık vakasıyla karşılaşılmıştır. Ancak forex regülasyonundan sonra güven ortamı sağlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun getirdiği düzenlemeler yalnızca yatırımcıları değil, forex işlemleri yaptıran kurumları da kapsamaktadır. 2011 yılından önce Türkiye’deki yatırımcılar ülke dışında bulunan yatırımcılarla çalışıyorlardı. Yapacakları yatırım için bu kurumların hesabına yatırılan paraları, yurtdışındaki kurumlar istedikleri gibi kullanmaktaydı. Bu nedenle birçok kişi forex aracı kurumlarınca dolandırılmış ve yasal olmadığı için haklarını arayamamışlardır.

Forex Piyasasında Yasal Ve Güvenilir İşler Yapmak İçin Ne Yapmalı

Forex yasal mı sorusuna yanıt verilmesinin ardından bu konuda düzenlenmiş yasalara ve yönetmeliklere uygun hareket eden şirketler önemlidir. Forex şirketlerine alım- satım hususunda aracı kurum olabileceklerine dair yetki belgesi verilir. Bu belge ile dolandırıcı forex şirketleri ile yasal olanlar birbirinden ayrılır. Forex piyasasında yaptığınız işlerin yasal ve güvenilir olmasını istiyorsanız, yasal forex şirketleri ile anlaşma yapmak gereklidir. Bir sorun oluştuğunda hak talep edebilmenizin de tek yolu budur. Yasal olduğundan emin olunan şirketlerle çıkan pürüzleri gidermek için Sermaye Piyasası Kurulu ya da diğer ilgili kuruluşlara başvurarak hak talep edilebilir.

Forex Regülasyonundaki Düzenlemeler

Ülkemizde 2011 yılında yasal hale getirilen forex piyasası, zaten yüksek olan günlük işlem hacmini daha da yükseklere taşımış ve yatırımcılarına daha güvenli yatırım yapabilecekleri bir piyasa sunulmuştur. 2011 yılında yapılan düzenlemeler Forex regülasyonu olarak anılır. Bu düzenlemelerle getirilen yenilikler şunlardır:

– Yapılan düzenleme ile Forex piyasasının daha güvenli hale gelmesi sağlanmıştır.

– Forex piyasanın şeffaf ve açık olması sağlanmıştır.

– Yatırımcı ve forex kurumlarının haklarını ihlal edilmesini ve her türlü yasal olmayan eylemi engellemiştir.

– Forex şirketleri denetlenerek yatırımcıların dolandırılmasının önlenmiştir.

– SPK tarafından yapılan denetimlerde uygun olmayan bir durum saptanması halinde, uyarı, ,adli para cezası, idari ceza ve hapis cezası gibi caydırıcı cezaların verilmesinin önü açılmıştır.

– Forex şirketlerinde çalışan uzman ve personelin bilgi ve eğitim sahibi olmaları konusunda kesin şartlar getirilmiştir.

– Forex şirketlerinde, yatırımcının parasının Türkiye’nin takas ve saklama merkezi olarak kurulan Takasbank A.Ş. de korunma zorunluluğu getirilmiştir. Yatırımcılar böylelikle istedikleri zaman online bankacılık işlemlerindeki gibi paralarını çekebilme, hesap özetlerini görebilme hakkını elde etmiştir.

– Forex regülasyonu ile kaldıraçlı alım – satım işlemleri hususuna da çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. Forex şirketleri eğer kaldıraçlı alım – satım yapmak istiyorlarsa yetki belgesi almak zorunda bırakılmıştır. Ayrıca kaldıraçlı işlemlerden sorumlu tutulan personelin, işi hakkında gerekli eğitimleri alması mecburiyeti getirilmiştir.

-SPK regülasyonu ile forex firmaları müşterilerine adil ve dürüst davranmaları hususunda uyarılmıştır.

– İşlemlerin yapılacağı fiyatların piyasaların genel koşulları ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.

–Daha önceleri oldukça fazla sayıda yaşanan, yatırımcıların yatırdıkları teminat üzerinde büyük kayıplarauğramalarının önüne geçilmiştir.

Forex regülasyonu ile borsa ne kadar yasalsa, forex de o kadar yasal hale gelmiştir.Sonuç olarak; forex piyasası yapılan düzenlemeler, yasalar ve yönetmelikler, düzenli olarak yapılan denetimler neticesinde güvenilir bir piyasa haline gelmiştir.