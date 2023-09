FX ya da Forex olarak bilinmekte olan Foreign Exchange kelime anlamı olarak döviz takası anlamını taşımaktadır. Bir dövizin başka döviz ile değerlendirilmiş olduğu ve döviz ticaretlerinin yapıldığı uluslar arası piyasaların tümünü ifade etmek için kullanılabiliyor.

Dünya genelinde en büyük piyasa olarak bilinen Forex piyasasında günlük işlem hacimleri 3 yılda bir yayınlanmakta olan Bank For International Settlement (BIS) raporunda günlük yaklaşık olarak 5.3 trilyon dolar olduğu ifade edilmektedir. Bu işlemler içerisinde 1.5 trilyon dolar bireysel yatırımcıların yaptığı işlemleri kapsamaktadır. Yatırımcıların bu işlemleri yapmaları esnasında işlem yapmış oldukları dövizlerin ülkelerinin birbirlerine göre olan performanslarını da değerlendirmektedirler. Dünyanın en büyük borsası olarak kabul edilen NYMEX’in günlük işlem hacminin ortalama 22.5 milyor dolar olduğu düşünüldüğünde Forex piyasasının da büyüklüğü konusunda fikir sahibi olmak kaçınılmazdır.

Forex piyasası içerisinde yalnızca döviz ticareti yapılmıyor. Bu piyasa içerisinde gümüş, altın ve petrol gibi emtiaların yanı sıra CFD olarak nitelendirilen vadeli kontratların ticareti yapılabiliyor. 5 gün 24 saat boyunca açık olan Forex piyasasının tek bir işlem merkezi bulunmuyor. Bu özelliği sayesinde tezgah üstü bir piyasa demek mümkündür. Dünyanın her yerinden ve her alandan yapılabilen işlemler New York, Tokyo ve Londra gibi finans merkezlerinden karşılık bulabilir. Ticari bankalar, merkez bankaları, kurumsal yatırımcılar, sigorta şirketleri, hedge fonlar, bireysel yatırımcılar ve uluslar arası kurumların tüm işlemleri Forex piyasasının dünyanın en likit piyasası haline dönüşmesine katkı sağlamaktadır.

Likidite özellikleri ve yüksek işlem hacimleri ile Forex piyasası içerisinde komisyon ödemeden düşük maliyetler ile işlem yapılabilir. 1990’lı yıllardan itibaren elektronik işlem ağı ve teknolojik alt yapı ile tüm yatırımcılar günün her saati hesaplarına online bir şekilde erişebilmekte ve portföylerini diledikleri gibi yönetebilmektedirler. Ayrıca kaldıraç ve çift yönlü işlem özellikleri ile de Forex piyasası bireysel ve kurumsal yatırımcılar için oldukça avantajlıdır.

Yani özetle Forex Nedir Nasıl Oynanır sorusuna yanıt verecek olursak; herhangi bir ülke para biriminin diğer bir ülke para birimine çevrilmesi yani döviz bozma işlemlerinde en pratik ve en basit haldir demek mümkündür. Kelime karşılığı olarak döviz takası olarak nitelendiriliyor olsa dahi piyasa içerisinde döviz ve endekslerin yanında petrol, altın, gümüş, kahve ve pamuk gibi pek çok emtia için de işlem yapılabiliyor. Forex piyasası içerisinde işlem yapabilmek için istenilen bir aracı kurumdan hesap açmak mümkündür. Hesap açım işlemi sonrasında yatırılan teminat ile internet ağı olan her alandan hafta içi 5 gün 24 saat boyunca alım ve satım işlemleri yapılabilir. Forex piyasası içerisinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar piyasanın işleyişi hakkında ve riskleri ile birlikte getirisi hususunda deneyim sahibi olmak için bir demo (deneme) hesap açabilirler.