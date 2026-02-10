Kaza, dün ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Şehit Ayhan Bozpınar Caddesi Demirkapı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tek taraflı motosiklet kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki sürücü Mikail Lafatan, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Lafatan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Cenazeyi yapılan işlemlerin ardından ailesi teslim aldı.

Cenaze aracıyla getirilen genç adamın naaşı önce evine götürüldü. Buradan itibaren davul zurna çalınmaya başlandı. Tarsus Güney Mezarlığı’na davul ve zurna eşliğinde götürülen cenaze defnedildi.

Hayatını kaybeden Mikail Lafatan’ın bekar olması nedeniyle cenazesinin düğün gibi uğurlandığı ifade edildi.