Olay 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park caddesinde meydana geldi. Barış K. (43) ve 4 arkadaşı Hamidiye Mahallesi 1. Uğur sokakta bulunan bir evde alkol almaya başladılar. 4 şahıs iddiaya göre huzuru bozan Barış K.'yı evden dışarıya çıkararak uzaklaştırdılar. Bu duruma sinirlenen Barış K. yerden aldığını taşla evin camını kırdı. Olaya öfkelenen Necmettin B.(50) ve Murat B.(45) evdeki ahşap saplı fırçayı alıp Barış K.'yı kovalamaya başladılar. Yaklaşık 300 metre süre kovalamaca sırasında Necmettin B. ve Murat B.(45) elindeki fırçayı Barış K.'nın başına defalarca vurarak yaraladı. Vurma sonucu fırça sapı parçalara ayrılırken Barış K.'da başından yaralandı. Yaralı Barış K. ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafa tasında kırıklar oluşan adam, ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olayın şüphelileri Necmettin B. İle Murat B.(45)'yi yakaladılar. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. 2 şüpheli de sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Kaynak: Mehmet Sevinç