Fortnite sistem gereksinimleri (minimum)

Bellek: 4 GB

4 GB Grafik Kartı: Intel HD 4000

Intel HD 4000 İşlemci: Intel Core i3-2100

Intel Core i3-2100 Fortnite Dosya Boyutu: 15 GB

15 GB İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Fortnite sistem gereksinimleri (önerilen)

Bellek: 8 GB

8 GB Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660

NVIDIA GeForce GTX 660 Fortnite İşlemci: Intel Core i5-2300

Intel Core i5-2300 Dosya Boyutu: 15 GB

15 GB İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Fortnite’ı çalıştırabilir miyim?

Fortnite PC gereksinimleri: Oldukça eski bir oyun bilgisayarı, Fortnite minimum özellikleriyle eşleşebilir. Fortnite’ı çalıştırabileceğiniz en ucuz grafik kartı Intel HD 4000’dir. Ayrıca, en yüksek ayarlarla çalışması için bir NVIDIA GeForce GTX 660 önerilir. Fortnite PC teknik özellikleri, Fortnite için minimum bellek gereksiniminin bilgisayarınızda yüklü 4 GB RAM olduğunu belirtir. Mümkünse, Fortnite’ı tam potansiyeline getirmek için 8 GB RAM’iniz olduğundan emin olun. Fortnite’ı kurmak için en az 6 GB boş disk alanına ihtiyacınız olacak. Fortnite’ı çalıştırmak için en azından bir Intel Core i3-2100 CPU gereklidir. Oysa bu battle royale oyununu çalıştırmak için Intel Core i5-2300 önerilir.

Fortnite sistem gereksinimlerini karşılamak çok zor değil, ancak rekabet gücünüzü korumak için muhtemelen ayarları biraz değiştirmeniz gerekecek. Görüş mesafenizin yönetebileceğiniz kadar yüksek olmasını sağlamak veya kare hızı sınırını sınırsız olarak ayarlamak gibi bunlardan bazıları açıktır. Efektleri düşük seviyeye çevirmek, çılgın çatışmalar sırasında kare hızınızın tutarlı kalmasına yardımcı olur.Maksimum görünürlük ve tepki süresi sağlamak için son işlemeyi düşük konuma getirin ve hareket bulanıklığını tamamen kapatın. Her iki ayar da bulanıklık yaratarak uzak mesafeden veya hızlı hareket sırasında rakipleri tespit etmeyi zorlaştırabilir. Gölgeleri ve çimleri kapatmak performansı artıracak ve ayrıca düşmanlarınızı potansiyel saklanma noktalarından mahrum bırakacaktır. Vsync görsel gecikmeye neden olabilir, bu nedenle bunu yalnızca kötü ekran yırtılması yaşıyorsanız açın.

Bir NVIDIA grafik kartınız varsa, NVIDIA Kontrol Panelinde “3D Ayarlarını Yönet” seçeneğine gidip Program Ayarları sekmesi altında Fortnite ayarlarını düzenleyerek performansı daha da artırabilirsiniz. Önceden oluşturulmuş maksimum kareleri 1’e, Çoklu Ekran / Karışık GPU Hızlandırmayı tek ekran performans moduna ve Güç Yönetimi Modunu “maksimum performansı tercih et” olarak ayarlayın. Tercih edilen yenileme oranını da ayarlayabilirsiniz, ancak bunun monitörünüzün görüntü frekansı ile sınırlı olacağını unutmayın. En iyi sonuçlar için, monitörünüzün yenileme hızıyla aynı olacak şekilde ayarlayın.

Fortnite nedir?

Fortnite, dünyadaki en popüler battle royale oyunlarından biridir. Büyük bir adada diğer 100 oyuncuya karşı yarışıyorsunuz, amacınız ayakta kalan son kişi olmak. Başarısı, oyunun kolay anlaşılmasına ve fiyatlandırma modeline bağlanabilir. Dahası, oynaması ücretsiz bir oyun olduğundan, dünyanın her yerinden her yaş grubundan birçok oyuncuyu kendine çekmiştir. Sanat tarzı da çok çekici ve güzel grafikleriyle oyuncuları cezbediyor.

Fortnite’ı nasıl oynarsınız?

Oyunu oynamak ücretsizdir ve Fortnite’ı doğrudan Epic Games Store’dan indirebilirsiniz. Oyunda şu anda 3 oyun modu var: Dünyayı Kurtar, Savaş Royale ve Kreatif. Fortnite Steam sürümü yok

Oyun başlangıçta dört oyuncunun birlikte görevleri tamamladığı Dünyayı Kurtar oyun modu etrafında tasarlandı. Ancak PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS ve H1Z1 gibi oyunların popülaritesi sayesinde geliştiriciler trende katılmaya karar verdiler ve milyonlarca kişinin bugün keyif aldığı oyun olan Fortnite Battle Royale’i piyasaya sürdü. Ayrıca, oyuncuların oyun içinde inşa etme becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan yaratıcı bir mod eklendi.

Fortnite oynamak için ne gereklidir?

Fortnite teknik özellikleri aslında bu türdeki diğer pek çok oyunla karşılaştırıldığında oldukça düşük, Epic Games’in optimizasyon çalışmasının bir kanıtı. Oyunu oynamak için en az 2,4 GHz hızında çalışan bir Intel Core i3 işlemciye ihtiyacınız olacak, ancak daha yavaş makinelerde de çalışabilir. Ek olarak, birçok bilgisayarda yerleşik olarak gelen Intel HD 4000 gibi en azından entegre bir ekran kartına ihtiyacınız olacak. Bununla birlikte, özel bir grafik kartı kullanmak çok daha iyi ve gecikmesiz bir deneyim sağlayacaktır. Son olarak, oyunu oynamak için en azından 4 GB RAM’e ihtiyacınız olacak. Daha az olursa, gecikme ve kekemelikle karşılaşabilirsiniz. Rahatça oynayabilmek için 8 GB önerilir.

Oyunu kurmak için en az 6 GB boş sabit disk alanına ihtiyacınız olacak.

Fortnite Bölüm 2 Sezon 4 gereksinimleri

Bölüm 2’de yeni bir Fortnite haritasının tanıtımı, düşürülen takım arkadaşlarını alma ve taşıma yeteneği gibi bazı revize edilmiş oyun mekanikleriyle geldi. Aynı zamanda oyunun daha iyi görünmesini sağlarken, her seğirme hareketinin yaşamla ölüm arasındaki farkı yaratabileceği bir oyunda koşma hızı pahasına mı geliyor?

Fortnite Season 3, büyük bir değişiklik olarak sürülebilir arabalar ekledi.

27 Ağustos 2020’de yayınlanan Fortnite Season 4, ‘Tilted Taxi’ gibi yeni oyun modları getiriyor.

Fortnite ışın izleme

En büyük grafiksel değişiklik Fortnite ışın izleme ve Nvidia kartları için DLSS geliyor. Fortnite oynanışı bu nedenle en yeni NVIDIA 3000 serisi grafik kartlarından yararlanacaktır.

Bir Unreal Engine oyunu olan Fortnite, Nvidia donanımını tercih etme eğilimindedir ve bu durum 2. Bölümde değişmez. Maksimum oynanabilirlik için görsel ayarları değiştirin ve 160 fps’ye kadar çıkabilirsiniz. Açıklanamaz bir şekilde 4K’da ve d’de çalıştırmayı seçti.