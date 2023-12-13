Bunlar FUSER ™ sistem gereksinimleridir (minimum)

Bellek: 8 GB

8 GB Grafik Kartı: AMD Radeon HD 7790

AMD Radeon HD 7790 İşlemci: Intel Core i5-4690

Intel Core i5-4690 FUSER ™ Dosya Boyutu: 10 GB

10 GB İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) veya Daha Yeni (64 bit) Windows İşletim Sistemi

Bunlar FUSER ™ sistem gereksinimleridir (önerilen)

Bellek: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390

AMD Radeon R9 390 FUSER ™ CPU: Intel Core i7-4790K

Intel Core i7-4790K Dosya Boyutu: 10 GB

10 GB İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) veya Daha Yeni (64 bit) Windows İşletim Sistemi

FUSER ™ ‘ı çalıştırabilir miyim?

FUSER ™ ‘i çalıştırmak için en azından Intel Core i5-4690 CPU gereklidir. Oysa çalıştırmak için Intel Core i7-4790K önerilir. En az bir AMD Radeon HD 7790 grafik kartınız olması şartıyla oyunu oynayabilirsiniz. Ayrıca, FUSER ™ ‘i en yüksek ayarlarla çalıştırmak için bir AMD Radeon R9 390 önerilir. FUSER ™ için minimum bellek gereksinimi, bilgisayarınızda yüklü olan 8 GB RAM’dir. Ek olarak, oyun geliştiricileri, sisteminizde yaklaşık 16 GB RAM önerir. FUSER ™ ‘i kurmak için en az 10 GB boş disk alanına ihtiyacınız olacak.

FUSER ™, Windows 7 (64 bit) veya Daha Yeni (64 bit) Windows İşletim Sistemine sahip PC sisteminde çalışacaktır.