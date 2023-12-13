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Bunlar FUSER ™ sistem gereksinimleridir (minimum)

  • Bellek: 8 GB
  • Grafik Kartı: AMD Radeon HD 7790
  • İşlemci: Intel Core i5-4690
  • FUSER ™ Dosya Boyutu: 10 GB
  • İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) veya Daha Yeni (64 bit) Windows İşletim Sistemi

Bunlar FUSER ™ sistem gereksinimleridir (önerilen)

  • Bellek: 16 GB
  • Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390
  • FUSER ™ CPU: Intel Core i7-4790K
  • Dosya Boyutu: 10 GB
  • İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) veya Daha Yeni (64 bit) Windows İşletim Sistemi

FUSER ™ ‘ı çalıştırabilir miyim?

FUSER ™ ‘i çalıştırmak için en azından Intel Core i5-4690 CPU gereklidir. Oysa çalıştırmak için Intel Core i7-4790K önerilir. En az bir AMD Radeon HD 7790 grafik kartınız olması şartıyla oyunu oynayabilirsiniz. Ayrıca, FUSER ™ ‘i en yüksek ayarlarla çalıştırmak için bir AMD Radeon R9 390 önerilir. FUSER ™ için minimum bellek gereksinimi, bilgisayarınızda yüklü olan 8 GB RAM’dir. Ek olarak, oyun geliştiricileri, sisteminizde yaklaşık 16 GB RAM önerir. FUSER ™ ‘i kurmak için en az 10 GB boş disk alanına ihtiyacınız olacak.

FUSER ™, Windows 7 (64 bit) veya Daha Yeni (64 bit) Windows İşletim Sistemine sahip PC sisteminde çalışacaktır.