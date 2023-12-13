Bunlar FUSER ™ sistem gereksinimleridir (minimum)
- Bellek: 8 GB
- Grafik Kartı: AMD Radeon HD 7790
- İşlemci: Intel Core i5-4690
- FUSER ™ Dosya Boyutu: 10 GB
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) veya Daha Yeni (64 bit) Windows İşletim Sistemi
Bunlar FUSER ™ sistem gereksinimleridir (önerilen)
- Bellek: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390
- FUSER ™ CPU: Intel Core i7-4790K
- Dosya Boyutu: 10 GB
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) veya Daha Yeni (64 bit) Windows İşletim Sistemi
FUSER ™ ‘ı çalıştırabilir miyim?
FUSER ™ ‘i çalıştırmak için en azından Intel Core i5-4690 CPU gereklidir. Oysa çalıştırmak için Intel Core i7-4790K önerilir. En az bir AMD Radeon HD 7790 grafik kartınız olması şartıyla oyunu oynayabilirsiniz. Ayrıca, FUSER ™ ‘i en yüksek ayarlarla çalıştırmak için bir AMD Radeon R9 390 önerilir. FUSER ™ için minimum bellek gereksinimi, bilgisayarınızda yüklü olan 8 GB RAM’dir. Ek olarak, oyun geliştiricileri, sisteminizde yaklaşık 16 GB RAM önerir. FUSER ™ ‘i kurmak için en az 10 GB boş disk alanına ihtiyacınız olacak.
FUSER ™, Windows 7 (64 bit) veya Daha Yeni (64 bit) Windows İşletim Sistemine sahip PC sisteminde çalışacaktır.