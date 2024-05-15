1-Oylat Mağarası

Oylat Mağarası, Bursa ili İnegöl ilçesindeki turistik mağaradır. Oylat Mağarası uzunluğu 665 m, yüksekliği ise 95 metredir. Oylat Deresi'nin batı kenarında, Kanyon yamacında asılı durumda, yatay duruşlu, oluşumunu tamamlamış fosil bir mağaradır. Bağlantılı olarak iki kattan oluşan Oylat Mağarası, İnegöl'ün 17 km güneydoğusundaki Hilmiye Mahallesinde yer almaktadır. Mahallenin bir km güneyinde Oylat Kanyonunun sonundadır.

2-İshakpaşa Cami

İshakpaşa Camii çarşı içerisinde yer almaktadır. İshakpaşa Camiisi, Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri devlet adamlarından İshakpaşa tarafından yaptırılmıştır. XV. yüzyıl Osmanlı mimarisinin önemli örneklerinden biri olan, sanat tarihi literatüründe Bursa Tipi Cami (Zaviyeli, Ters T planlı) olarak adlandırılan gruba giren İshakpaşa Camii, 1486 tarihli vakfiyesine göre 1468-1469 yılından önce tamamlanmıştır. Eser, harime giriş kapısının üzerinde bulunan kitabeye göre, 1877 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından tamir ettirilmiştir. 1961-1969 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tekrar kapsamlı bir onarımdan geçirilmiştir.

3-Kurşunlu Travertenleri

Doğal bir güzellik olan Kurşunlu Travertenleri, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlu Kurşunlu mahallesinde bulunmaktadır. Beyaz travertenler, yemyeşil ormanlar ve tertemiz havasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmaktadır.

4-Oylat Kaplıcaları

Oylat kaplıcaları, Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Hilmiye Köyü sınırlarında bulunmaktadır. Kaplıca, İnegöl ilçe merkezine 27 km uzaklıktadır. Havayolu ile ulaşmak isteyenler için en yakın havaalanı Bursa Yenişehir Havaalanı olup 50 km uzaklıkta bulunmaktadır.

5-Yenice Göleti

Yenice Göleti, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yer alan doğal bir gölettir. İnegöl ilçesine bağlı olan Yenice köyü yakınlarındadır. Gölet, Yenice Çayı'nın üzerine yapılmıştır ve çevresi doğal güzelliklerle çevrilidir. Yıl boyunca ziyaretçi akınına uğrayan bu doğal alan, piknik yapmak isteyenler için harika bir seçenektir. Ayrıca balık tutmayı sevenlerin de tercih ettiği bir yerdir. Yenice Göleti'nin çevresinde bulunan restoranlarda doğal yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz. Doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için İnegöl Yenice Göleti harika bir seçenektir.

6-Turgutalp Türbesi

Turgutalp Türbesi, İnegöl’ün 15 kilometre güneybatısında ve mahallenin kuzey yamacındaki mezarlık alanı içerisinde yer almaktadır. Arazisi engebelidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in silah arkadaşı Turgut Alp adını taşıyan bu köyün kuruluşu, Osmanlı devletinin kuruluşuna kadar uzanmaktadır. Turgut Alp, İnegöl'ü 1299 yılında fetheden kişidir ve yaşamının son günlerini İnegöl’de geçirmiştir. Ölümü üzerine Turgut Alp köyüne defnedilmiştir. Bir dönem Genci adının da kullanıldığı bu mahalle de, köy halkı, her yıl Turgut Alp adına dede pilavı ve anma etkinlikleri düzenlemektedir.

7-Cerrah Parkı

Cerra Parkı, İnegöl ilçesinde yer almaktadır. Yılın her dönemi ziyarete açıktır. Piknik alanı içerisinde piknik masaları, barbeküler, çocuk oyun alanları, mescid ve wc bulunmaktadır. Piknik alanı yakınlarında yeme-içme tesisleri bulunmaktadır. Ziyaretçiler piknikten arda kalan zamanlarında piknik alanı içerisinde doğa yürüyüşü yapabilmektedirler.

8-Fevziye Kanyonu

İnegöl merkezine 14 km. mesafede, Uludağ’ın doğu yamacının eteklerinde yer edinen Fevziye Mahallesi sınırları içinde görülmeye değer bir doğa harikası olan Fevziye Kanyonu da İnegöl’ün önemli doğa turizmi merkezlerinden biri olmaya adaydır.

9-Kızlar Kalesi

İnegöl Kızlar Kalesi, Bursa iline bağlı İnegöl ilçesinde bulunan tarihi bir kaledir. Kızlar Kalesi, Osmanlı dönemine ait ve şehrin tarihinde önemli bir yere sahiptir. İnegöl'ün savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılmıştır. Kızlar Kalesi'nin adı, kaleyi savunmak için kadınların da katkıda bulunduğu inancından gelir. Bugün İnegöl'ün önemli turistik mekanlarından biridir ve ziyaretçilere tarihi bir atmosfer sunmaktadır.

10-Kent Müzesi

Kent Müzesi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir müzedir. İnegöl, mobilya üretimiyle ünlü bir şehir olduğundan, müze de bu alana odaklanmıştır. Mobilya üretiminin tarihçesi, geleneksel İnegöl ev yaşamı, el sanatları ve İnegöl'ün kültürel mirası gibi konuları kapsamaktadır. İnegöl Ken Müzesi'nde, mobilya üretiminde kullanılan araçlar, belgeler, fotoğraflar ve diğer ilgili nesneler sergilenmektedir. Bu müze, ziyaretçilere İnegöl'ün tarihini ve mobilya endüstrisini daha yakından tanıma fırsatı sunar.