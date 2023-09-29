Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde maden sahasında düşerek vücudunda çeşitli kırıklar bulunan Fransız Gezgin Kadın’ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde domuz avcıları tarafından maden sahasında fark edilen Fransız Gezgin Marie Laure’nin (61) Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesindeki tedavisi tedavisi sürüyor. Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Laure’nin vücudunda çeşitli kırıklar olduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Fransız Gezgin Kadının yapılan çeşitli muayenelerinde bel ve kaburgasında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Hastanede anbean takip edilen Fransız Gezgin Laure’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili başlattığını incelemenin devam ettiği bildirildi.