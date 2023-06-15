Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, iddiaya göre, freni boşalan minibüs, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Faciaya ramağın kaldığı görüntüler anbean çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, freni devreden çıkan park halindeki minibüs, hareket ederek yolun kenarında park halindeki araçlara çarptı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Çevrede bulunan vatandaşlar ise büyük bir panik ile kendini dışarıya attı. Yolda kimsenin olmayışı ise olası facianın önüne geçilmiş oldu.