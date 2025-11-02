Olay, merkez Yıldırım ilçesi Bursa-Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki dükkanların önüne sürücüsü tarafından el freni çekilmeden park edilen minibüsün freni boşaldı. Yavaş yavaş hareket eden minibüs, üç şeritli Bursa-Ankara Caddesi'ne indi. İlk başta yola çıktığı sanılan minibüsün metro duvarına doğru ilerlemesiyle içerisinde sürücüsünün olmadığı fark edildi. Seyrek seyreden trafikte yavaş yavaş en sol şeride doğru ilerleyen minibüsün sol şeritten gelen bir kamyonete çarpmasına ramak kaldı. Kıl payı ile kaza yaşanmazken, yaşanan korku dolu anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Sürücüsü gelen minibüsün çekilmesi ile yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA