Financial Times Başekonomi yazarı Wolf, Türkiye’de son haftalarda yaşanan siyasi gelişmelere ve ekonomik etkilerine yönelik değerlendirmesinde, beklenmedik bir durum olmadığını belirtti. Wolf, süreci “Beklenmedik bir şok yani siyah kuğu değil, aksine öngörülebilir, beklenen bir tablo olarak beyaz kuğu” olarak tanımladı.

Dünyanın en etkili ekonomi yorumcularının arasında olan Financial Times (FT) Başekonomi Yazarı Martin Wolf, CNBC-e'de katıldığı yayında Berfu Güven’in sorularını yanıtladı.

40 yıldan fazla süredir Türkiye’yi yakından takip eden Wolf, son gelişmelerin sürpriz olmadığını ve umut vermediğini belirtti.

Wolf, Avrupa’nın Türkiye’deki gelişmelere sessiz kalmasının, Rusya-Ukrayna savaşı ve Trump gibi büyük sorunlarla açıklanamayacağını, bir sebebin de Türkiye’ye yönelik umutlarının büyük ölçüde azalmış olmasından kaynaklandığını belirtti.

Avrupa’nın Türkiye’nin artık AB üyesi olmayacağını ve “liberal demokrasi” rotasında olmadığını kabul ettiğini söyleyen ünlü yazar, “Bu, bir tür kabullenilmiş gerçekçilik” dedi.

“Şimşek’in görevi başında olmasından mutlu oluyorum”

Wolf, bugünkü siyasi yapının önceki dönemlerden tamamen farklı olduğunu vurgularken, şu ifadeleri kullandı:

“Bu hükümetin, merhum sevgili dostum Kemal Derviş’in gerçekleştirdiği reformlar ve istikrar adımlarından büyük ölçüde faydalandığını düşünüyorum. Türkiye’yi sık sık ziyaret ettiğim dönemlerde bu reformların etkisi çok belirgindi. Bu olağanüstü ve harika miras, Sayın Erdoğan döneminde Ali Babacan ve Mehmet Şimşek gibi çok akıllı politika yapıcılar tarafından sürdürüldü. Ancak bu mirasın önemli ölçüde aşındığını da söylemeliyim. Yine de son yıllarda Sayın Şimşek’in ekonomiyi yönetme biçiminden çok etkilendim. Tekrar görevinin başında olmasından memnuniyet duyuyorum.”

“Türkiye büyük potansiyele sahip bir ülke”

Martin Wolf, Türkiye’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak bu potansiyelin hayata geçmesinin uygulanan politikaların kalitesine bağlı olduğunu söyledi:

“Türkiye büyük potansiyele sahip bir ülke; stratejik konumu, çalışkan halkı ve geniş iç pazarıyla önemli avantajlara sahip. Ancak bu potansiyelin hayata geçmesi, uygulanan politikalara bağlı. Mevcut yönetim döneminde özellikle para politikası ve enflasyon konusunda tutarsızlıklar yaşandı. Son dönemde Mehmet Şimşek’in göreve gelmesiyle birlikte ekonomi yönetiminde olumlu gelişmeler görülüyor. Yine de Cumhurbaşkanı’nın mutlak siyasi kontrolü, Türkiye’ye dair küresel düzeyde güven ve istikrar endişelerine yol açıyor. Demokrasi eksikliği, belirsizliği artıran temel unsur olarak öne çıkıyor.”

“Trump’ın politikaları küresel düzene karşı ekonomik intihar”

FT’nin Başekonomi yazarı Wolf, Trump’ın küresel ticaret düzenine karşı tavrını oldukça sert ifadelerle eleştirirken, “Trump’ın ticaret politikası öngörülemez, agresif ve yıkıcı. Bu, yalnızca müttefikleri değil, ABD ekonomisini de vuruyor. İş dünyası önünü göremiyor; bu belirsizlik ise küresel ekonomi için en büyük tehdit” dedi.

Trump’ın attığı adımları 'ulusal intihar' olarak niteleyen Wolf, ABD’nin geleneksel değerlerinden uzaklaşmasının Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada ciddi güvensizlik yarattığını ifade etti ve şunları söyledi:

“Bu durum bana, bu sabah bir meslektaşımın mükemmel şekilde ifade ettiği gibi, küresel ölçekte büyük sonuçları olacak bir tür ulusal intihar gibi görünüyor. Bu da dünyanın, dünya ekonomisinin ve Batı’nın geleceği açısından beni fazlasıyla endişelendiriyor.”

Martin Wolf geleceğe dair beklentiler konusunda ise oldukça temkinli davranarak belirsizliklerin arttığını da vurgulayarak şunları ekledi:

“Artık dört yıl sonrası için tahmin yürütmek neredeyse imkânsız. Belirsizlik, tüm karar alma mekanizmalarını felç ediyor.”