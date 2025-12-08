Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Takvimi, Türk Halk Müziği severler için özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Türk Halk Müziği’nin usta ismi Çetin Akdeniz, 9 Aralık Salı günü Sakarya’da sahne alacak. Anadolu’nun zengin ezgilerini sazıyla ve özgün yorumuyla buluşturan Akdeniz, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Konser, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Türk Halk Müziği’nin seçkin eserlerinin seslendirileceği konser, saat 20.00’da başlayacak.