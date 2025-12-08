Kaza İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. Sürücü Kenan U.(38) yönetimindeki 16 AZM 082 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcular Kader U.(33) ve çocukları 4 yaşındaki İbrahim U. ve 2 aylık Aslıhan U. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.