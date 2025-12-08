Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Necati İşcan Caddesi’nden Hastane Caddesi istikametine sapmak isteyen E.T. (23) idaresindeki 22 AEF 140 plakalı otomobil ile Rasim Ergene Caddesi istikametinden Necati İşcan Caddesi’ne giden O.A. yönetimindeki 22 AED 147 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü O.A. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. O.A. ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.