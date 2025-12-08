Geçen yıla kıyasla Türkiye’den 22 üniversitenin daha değerlendirmeye dahil olmasına rağmen bir basamak daha yükselen SAÜ, sürdürülebilirlik alanındaki kurumsal kararlılığı ortaya koydu. UI GreenMetric, kampüs altyapısından enerji ve iklim değişikliğine, atık yönetiminden su tasarrufuna ve ulaşım çözümlerine kadar uzanan geniş bir değerlendirme sistemine dayanıyor. Sakarya Üniversitesi; yeşil kampüs uygulamaları, çevreci ulaşım politikaları, enerji verimliliği ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalar sayesinde sıralamada üst dilimde yer aldı. Sakarya Üniversitesinin son yıllarda geliştirdiği kampüs içi ulaşım modeli, depozito iade sistemleri ve geri dönüşüm altyapısı, bu performansa doğrudan katkı sağladı. Atık yönetimi, enerji verimliliği ve sürdürülebilir binalar alanlarında kaydedilen gelişmeler, üniversitenin çevresel sürdürülebilirlik stratejisinin somut sonuçlara dönüştüğünü gösterdi. Eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında sürdürülebilirlik temelli yaklaşım da sıralamaya yansıdı. Çevre eğitimi, farkındalık çalışmaları ve öğrenci inisiyatiflerini destekleyen uygulamalar, SAÜ’nun kampüsü bir yaşam laboratuvarına dönüştürdü. Sakarya Üniversitesi, çevresel performansını artırma ve karbon ayak izini azaltma hedefiyle yürüttüğü çalışmaları, gelecek dönemde daha geniş ölçekli projelerle güçlendirmeyi planlıyor.

Kaynak: İHA