Türkiye futbolseverlerinin uzun süren lig hasreti sona eriyor. Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu, 65 günlük bir aranın ardından bugün başlıyor. 66. sezonun açılış maçı, saat 21.00'de Papara Park'ta gerçekleşecek ve Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak. Lig, 25 Aralık'taki 18. hafta müsabakalarıyla ilk yarısını tamamlayacak. İkinci yarı ise 5 Ocak'ta başlayacak ve sezonun sona erdiği 19 Mayıs 2024'e kadar sürecek. Bu sezonda toplam 380 maçın oynanacağı ligde, Türkiye'nin 12 farklı ilinden 20 takım kendi hedeflerini gerçekleştirmeye çalışacak. Sezon sonunda puan tablosunun en altında bulunan 4 takım, Trendyol 1. Lig'e düşecek.

Yeni sezonda İstanbul'dan 8, Antalya'dan 2, Adana, Hatay, Sivas, Gaziantep, Konya, Ankara, Trabzon, Rize, Kayseri ve Samsun'dan da birer takım mücadele edecek. Heyecanla beklenen derbiler de programda yer alıyor. Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki büyük maç 2. haftada oynanacak. Ligdeki ilk derbi ise 9. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek. Süper Lig'in diğer önemli maçları ise 5. haftada Trabzonspor-Beşiktaş, 11. haftada Fenerbahçe-Trabzonspor, 15. haftada Beşiktaş-Fenerbahçe ve 18. haftada Fenerbahçe-Galatasaray arasında sahne alacak.

Yabancı oyuncu kuralı da geçen sezondaki gibi 8+3 şeklinde uygulanacak. Kulüpler, kadrolarına 14 yabancı futbolcu ekleyebilecekler. Ayrıca Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan 1 futbolcu ile Türk vatandaşlığına sahip veya mavi kart sahibi olan 1 futbolcu transfer edebilecek. Ancak bu futbolculardan en fazla bir tanesi müsabakada forma giyebilecek ve yabancı oyuncu kotasına dahil edilmeyecek.

Bugünün açılış maçında Trabzonspor ile Antalyaspor, Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Zorbay Küçük olacak ve mücadele beIN SPORTS 1 kanalından saat 21.00'de canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'in ilk haftasındaki diğer maçların hakemleri ise şu şekilde:

Yarın:

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

T.Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan

Pendikspor-A.Hatayspor: Çağdaş Altay

MH Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler

Pazar:

EY Sivasspor-Y. Samsunspor: Murat Erdoğan

Adana Demirspor-Ç.Rizespor: Ümit Öztürk

Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdülkadir Bitigen

Pazartesi:

C.Alanyaspor-R.Başakşehir: Turgay Kaan Numanoğlu

Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar

Futbolseverler, uzun bir bekleyişin ardından heyecanla yeni sezonun başlamasını bekliyor.