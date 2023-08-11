Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor. Kente nefes aldıracak projeler çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı’nı, Balaban Mesire Alanı’nı ve Cumalıkızık Orman Parkı’nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 4 yılda 29 adet parkı ilçeye kazandırırken, 38 parkı da sil baştan yeniledi. Yıldırım Belediyesi, Millet Mahallesi’ne yeni park kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Millet Mahallesi’ne değer katacak ve bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak ‘Millet Çevre Yolu Altı Parkı’ 2 bin 292 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek olup bünyesinde kauçuk zeminli çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, spor alanı bulunacak. Yıldırımlıların yaşam kalitelerini yükseltecek projeleri bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını artırıyoruz. Yeni yaptığımız parklarda ve yeşil alanlarımız da otomatik sulama sistemini hayata geçiriyoruz. Millet Mahallesi’ne kaznadıracağımız parkta da otomatik sulama sistemi kullanarak bu sistem sayesinde önemli ölçüde su ve enerji tasarrufu sağlamış olacağız. Açıldığında bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek olan parkımız şimdiden Yıldırım’a hayırlı olsun” sözlerini kullandı.