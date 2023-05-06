Galata Wind, 2023 yılın ilk çeyrek finansal raporunda yüzde 4 artışla 268 milyon TL FAVÖK açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Enerji üretiminde sadece sürdürülebilir kaynakları kullanan Galata Wind, 2023’ün ilk çeyreğinde esas faaliyet kârını, bir önceki yıla göre yüzde 9 artırarak 286 milyon TL seviyesine yükseltti ve satış gelirlerinde 337 milyon TL ciro açıkladı. Sürdürülebilir bir gelecek için temiz enerji üretimine odaklanan Galata Wind’in 2023 yılın ilk çeyreğinde RES üretimi 175.893,9 MWh’ye ve GES üretimi de 9.121,5 MWh’ye ulaştı. Operasyonel başarılarının finansal sonuçlara yansımasıyla 2023 yılın ilk çeyrek FAVÖK marjını yüzde 79 seviyesinde tutmayı başaran Galata Wind net nakit pozisyonu elde etti.

Şirketin finansal sonuçlarını değerlendiren Galata Wind CEO’su Burak Kuyan, “Büyüme stratejimiz doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında satın alma olanaklarını yakından takip ediyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak Muğla’da Alapınar Rüzgâr Elektrik Santrali’ni geçtiğimiz yıl Eylül ayında devraldık. Bu önemli adımın yanı sıra Taşpınar Hibrit GES projemizi, 2023’ün ilk yarısında 17 MW ile kısmen faaliyete almayı hedefliyoruz. Ayrıca hâlihazırdaki santrallerimizde de kapasite artışına odaklanarak ülkemize sunduğumuz temiz enerji miktarını daha da yukarı taşımak istiyoruz. Bu doğrultuda Taşpınar RES için yaptığımız 13 MW’lık ve Mersin RES için yaptığımız 39 MW’lık kapasite artış başvurularımız EPDK tarafından onaylandı. Biliyoruz ki; gezegenimizin sürdürülebilirliği için çok daha fazla temiz enerjiye ihtiyacımız var. Galata Wind olarak biz de bunun için çalışıyoruz. Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakacağız” dedi.