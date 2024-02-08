Galatasaray, bu sezon İstanbul takımlarıyla Trendyol Süper Lig’de 8, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 olmak üzere oynadığı 9 resmi karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı maçları kaybetmedi. Cimbom, 2023-2024 sezonunda İstanbul ekipleriyle toplam 9 resmi müsabakaya çıktı. Aslan, bu maçların 8’ini Süper Lig’de, 1’ini de de Türkiye Kupası’nda oynadı.

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı 8 müsabakada 7 galibiyet alırken, 1 kez de sahadan berabere ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası 5. Turu’nda da 1. Lig temsilcilerinden Ümraniyespor ile mücadele etti ve 4-1’lik skorla tur atladı. Aslan, söz konusu 9 müsabakada rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde de 5 gol gördü, 4 maçta ise kalesini gole kapadı.

Galatasaray’ın bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı resmi maçlar şöyle:

Trendyol Süper Lig

Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2

İstanbulspor: 0 - Galatasaray: 1

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

Galatasaray: 2 - Kasımpaşa: 1

Pendikspor: 0 - Galatasaray: 2

Galatasaray: 1 - Fatih Karagümrük: 0

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

Galatasaray: 3 - İstanbulspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray: 4 - Ümraniyespor:1