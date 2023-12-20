Fatih Karagümrük maçında gol yemeyen Galatasaray bu sezon Süper Lig’de 9. kez kalesini gole kapattı.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük’ü 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadeleyi gol yemeden tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig’de 9. kez kalesinde gol görmedi. Aslan bu süreçte Kayserispor, Trabzonspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında gol yemedi.

Galatasaray ligde yediği 9 golle de ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Öte yandan sarı kart cezasından dolayı oynamayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’nın yerine Fatih Karagümrük maçında kalede Günay Güvenç oynadı.