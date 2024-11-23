BODRUM FK 0-1 GALATASARAY

Maçtan Dakikalar

13. dakikada Mertens’in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye yönelen top Gökhan Akkan’dan sekti. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol çaprazından Osimhen’in röveşatasında meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

21. dakikada sol taraftan gelişen Bodrum FK atağında Fredy, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Fredy'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

36. dakikada sol tarafta aldığı topla Metehan’dan sıyrılıp ceza sahasına kadar giren Ege’nin sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

45. dakikada orta alanda yaşanan mücadelede Ege Bilsel, Lucas Torreira’ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

İkinci yarı başladı

54'GOL! Galatasaray, Batshuayi'nin attığı golle Bodrum'da 1-0 öne geçti. Rakip yarı alanda organize olan Sarı-kırmızılı takımda Mertens, sol kanattan içeri ortasını gönderdi. Kale sahasında Batshuayi, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

Pozisyon56'Bodrum FK'da Dmitrov, kendi yarı alanından hızla topu rakip yarı alana taşıdı ve Puscas'a pasını aktardı. Rumen oyuncu topu kontrol etmek isterken Galatasaray savunması araya girdi.

65'İNANILMAZ POZİSYON! Galatasaray golle burun buruna geldi. Osimhen, hiç beklenmeyen anda rakibinden topu kurtardı ve hızla ceza sahasına kat etti. Nijeryalı yıldız, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını müsait durumdaki Ziyech'e gönderdi. Faslı futbolcu, uygun durumda boş kaleye topu gönderemedi. Aut.

Pozisyon77'Barış Alper, penaltı noktasının solundan şutunu çekmek istedi fakat son anda Fredy araya girerek tehlikeyi önledi. Pozisyonun ardından Barış Alper, kendini yere bıraktı.

83'KALECİ! Savunma arkasına sarkan Osimhen, topu önüne aldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Diego Sousa'yı geçemedi.

88'Batshuayi'nin ara pasında kaleciyle yine karşı karşıya kalan Osimhen, pasını sola Barış'a aktarmak isterken savunma araya girdi. Ofsayt bayrağı da havaya kalktı.





Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal

Bodrum FK: Gökhan Akkan (Diogo Sousa dk. 29), Üzeyir Ergün, Ondrej Celustka, Arlind Ajeti, Ege Bilsel, Samet Yalçın, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Taylan Antalyalı, Zdravko Dimitrov, George Puşcaş

Yedekler: Kenan Özer, Gabriel Obepka, Pedro Brazao, Ahmet Aslan, Celal Dumanlı, Enes Öğrüce, Yusuf Sertkaya, Oğulcan Başol, Taulant Seferi

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Galatasaray: Fernando Muslera, Metehan Baltacı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Dries Mertens, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kırmızı kart: Ege Bilsel (dk. 45) (Bodrum FK)

Sarı kart: Samet Yalçın (Bodrum FK), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)