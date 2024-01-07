Konyaspor maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Abdülkerim Bardakcı bu sezonki gol sayısını 4’e çıkardı Abdülkerim Bardakcı bu sezonki gol sayısını 4’e çıkardı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray RAMS Park’ta karşı karşıya geldiği Konyaspor’u 3-0 mağlup etti. Ligde son Hatayspor’a mağlup olduktan sonra sarı-kırmızılılar oynadığı 6 müsabakada sadece 1 kez puan kaybetti. Aslan, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Konyaspor’u mağlup ederken, Fenerbahçe ile ise berabere kaldı.

Galatasaray 16. hafta erteleme maçında Perşembe günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Kaynak: iha