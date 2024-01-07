Konyaspor maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray RAMS Park’ta karşı karşıya geldiği Konyaspor’u 3-0 mağlup etti. Ligde son Hatayspor’a mağlup olduktan sonra sarı-kırmızılılar oynadığı 6 müsabakada sadece 1 kez puan kaybetti. Aslan, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Konyaspor’u mağlup ederken, Fenerbahçe ile ise berabere kaldı.

Galatasaray 16. hafta erteleme maçında Perşembe günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.