Şampiyonlar liginde tek temsilcimiz olan Galatasaray takımı, 2. Ön eleme turunda Zalgiris Vilnius takımını eledi. Hemen akabinde 3. Eleme turunda ise Olimpija Ljubljana ile eşleşti. Galatasaray takımı bu eleme maçında da galibiyet ile ayrılırsa gruplara çıkmaya hak kazanacak. Bu karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Sarı-Kırmızılılar'ın play-off'taki rakibi de İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura ile belli oldu.

Galatasaray’ın Rakibi Belli Oldu

3. eleme turunda eşleştiği Olimpija Ljubljana takımını elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Klaksvik / Molde - Olimpija Ljubljana / Galatasaray

Slovan Bratislava / Maccabi Haifa - Young Boys

Royal Antwerp - AEK / Dinamo Zagreb

Rakow / Aris Limassol - Kopenhag / Sparta Parg