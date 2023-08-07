Suç dosyası kabarık olan ve "7 bela Taner" olarak bilinen Taner Şanlı (36) ve Berat Demir'e motosikletten ateş edilerek saldırı gerçekleştirildi. Saat 02.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda beklerken motosikletle gelen kişiler, silahla yaralıları vurdu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak Taner Şanlı hayatını kaybederken, Berat Demir'in hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Aynı saldırıda park halindeki bir otomobil de kurşunlara hedef oldu.

Taner Şanlı'nın suç dosyasının oldukça dolu olduğu ortaya çıktı. Geçmişte cezaevinden kaçtığı, düşmanının iki kardeşini ayaklarından vurduğu, Beyoğlu'nda kendisine çarpan bir kişiyi bıçaklayarak kaçtığı ve daha sonra başka bir saldırıda yaralandığı biliniyor. 2015 yılında sahte kimlik kullanarak hastaneye yattığı sırada polisleri ilaçlı meyve suyu ile uyutup kaçmıştı. Daha sonra eşiyle birlikte Bağcılar'da yapılan bir baskınla yakalanmıştı.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan incelemeler devam ediyor. İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşen olayda saldırganların kimlik ve nedenleriyle ilgili daha fazla bilgi henüz açıklanmadı.